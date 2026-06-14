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IMA पासिंग आउट परेड: सीतामढ़ी के सौरभ चौधरी ने सजाए कंधों पर सितारे

सीतामढ़ी: भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) के ऐतिहासिक चैटवुड ग्राउंड में शनिवार सुबह एक भावुक और गौरवपूर्ण माहौल था. सैन्य बैंड की धुनों के साथ कदमताल की गूंज ने पूरे परिसर को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया. सैकड़ों परिवारों के वर्षों पुराने सपने इस दिन साकार होते दिखाई दिए. इस 158वीं पासिंग आउट परेड में बिहार के युवाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

बिहार का गौरव, सीतामढ़ी का सौरभ: बिहार के सीतामढ़ी जिले के निवासी सौरभ चौधरी के लिए यह दिन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुआ. कठिन प्रशिक्षण, त्याग और अथक संघर्ष के बाद उन्होंने अपने कंधों पर लेफ्टिनेंट के सितारे सजा लिए. परिवार, मित्रों और प्रशिक्षकों की मौजूदगी में सौरभ भावुक नजर आए. यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सामूहिक मेहनत का परिणाम थी.

सीतामढ़ी के सौरभ चौधरी (ETV Bharat)

कॉरपोरेट नौकरी छोड़ देश सेवा का रास्ता: सौरभ चौधरी ने एक अच्छी कॉरपोरेट नौकरी को त्यागकर भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सपना पूरा किया. उन्होंने बताया कि कई बार परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहीं, लेकिन वर्दी पहनकर राष्ट्रसेवा करने की इच्छा हमेशा उनके मन में प्रबल रही. यह फैसला आसान नहीं था, फिर भी देश के प्रति समर्पण ने उन्हें हर कठिनाई पार करने की शक्ति दी.

परिवार और प्रशिक्षकों का अहम योगदान: परेड के बाद सौरभ ने अपने परिवार, प्रशिक्षकों और मित्रों का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने में उनके समर्थन ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई. वर्षों की प्रतीक्षा, त्याग और निरंतर मेहनत के बाद यह दिन उनके जीवन का सबसे यादगार पल बन गया.

"आज जब मेरे कंधों पर सितारे सजे हैं तो यह केवल मेरी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जीत है. वर्षों की मेहनत त्याग और इंतजार के बाद आया यह दिन मुझे गर्व और संतोष से भर देता है."-सौरभ चौधरी, लेफ्टिनेंट