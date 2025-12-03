ETV Bharat / state

''BJP का लिटमस टेस्ट फेल, AAP ने चुना कठिन रास्ता और जीती'', सौरभ भारद्वाज ने CM रेखा गुप्ता पर साधा निशाना

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की हार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए बड़ा झटका है, जल्द ही दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है.

Published : December 3, 2025 at 3:18 PM IST

नई दिल्ली: एमसीडी उपचुनाव के नतीजों पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर भाजपा व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए. सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि यह चुनाव भाजपा के अस्तित्व की परीक्षा थी, जिसमें पार्टी न केवल अपनी मजबूत सीटें गंवा बैठी बल्कि आसान रास्ता चुनकर भी जनता की कसौटी पर फेल हो गई. वहीं, आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं के सिद्धांत पर टिके रहकर कठिन लेकिन ईमानदारी का रास्ता चुना और जीत हासिल की.

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह चुनाव भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए “अस्तित्व का चुनाव” था, जिसमें अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने एक-एक वार्ड में कई-कई बार दौरे किए. अशोक विहार वार्ड का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से एक रात पहले 29 नवंबर को फ्री गैस सिलेंडर तक बांटे गए, लेकिन फिर भी वहां भाजपा की हार हुई.

सौरभ भारद्वाज ने CM रेखा गुप्ता पर साधा निशाना (ETV Bharat)

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहले आम आदमी पार्टी की जीत का नतीजा दिखा, बधाइयां भी आ गईं, “लेकिन बाद में कुछ गड़बड़ी करके भाजपा उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया.” उन्होंने कहा कि अशोक विहार जाकर जनता से पूछें कि वास्तव में कौन जीत रहा था. उन्होंने कहा कि तमाम विवादों और कथित धांधलियों के बावजूद भाजपा का आंकड़ा घटा, यानी जनता ने भाजपा की कोशिशों को खारिज किया है. भारद्वाज ने दावा किया कि मुंडका, जो भाजपा मंत्री प्रवेश वर्मा का पैतृक गांव है, वहां भी आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की.

''निगम उपचुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारा और दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से ये साफ़ कर दिया है कि दिल्ली का जनसमर्थन लगातार AAP की तरफ़ मज़बूत हो रहा है. सिर्फ़ 10 महीनों में ही जनता का विश्वास एक बार फिर तेज़ी से आम आदमी पार्टी की ओर लौट रहा है. दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ़ लौट रही है.''- अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली

AAP का ‘कार्यकर्ता मॉडल’ और टिकट पर दबाव: सौरभ भारद्वाज ने बताया कि केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से वादा किया था कि आने वाले चुनावों में टिकट सिर्फ कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि इस फैसले के चलते कई विधायकों, पूर्व विधायकों और बड़े नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की मांग की और दबाव भी बनाया, लेकिन पार्टी ने किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी के कई उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर थे, जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था. ऐसे में कार्यकर्ताओं ने स्वयं खड़े होकर कहा “मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा” और मिलकर गरीब कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया. भारद्वाज ने इस फैसले को AAP की ‘ईमानदार राजनीति’ का उदाहरण बताया.

बीजेपी पर परिवारवाद और मनमानी के आरोप: सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी एक परिवार में दो टिकट न देने की बातें करती है, लेकिन ढिचाऊं कलां वार्ड में उसी परिवार को टिकट दे दिया. भाजपा ने वहां ‘आसान रास्ता’ चुना, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसी मॉडल को अस्वीकार करते हुए अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रेटर दिल्ली वार्ड में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी पीए की पत्नी को टिकट दिलाया, जबकि वह कार्यकर्ता भी नहीं थीं. भारद्वाज ने कहा कि स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता सिर्फ देखते रह गए, टिकट रिश्तेदारों और करीबियों को बांट दिए गए.

मुख्यमंत्री पद और प्रशासन पर सवाल: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की हार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए बड़ा झटका है और जल्द ही दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने लोगों को धमकाया कि अगर दूसरी पार्टी का पार्षद जीत गया तो “अफसर काम नहीं करेंगे.” इसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया.

रिकाउंटिंग विवाद और आगे की रणनीति: अशोक विहार में रिकाउंटिंग विवाद पर सवाल पूछे जाने पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि “कहां शिकायत करें? हर कोई कोर्ट जाने को कहता है. अब लड़ाई जमीन पर लड़ी जाएगी, कोर्ट-कचहरी बहुत हो चुका.” उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का फोकस संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सशक्त करना और भाजपा के “फर्जीवाड़े को एक्सपोज” करना रहेगा.

रेखा गुप्ता ने जीत पर जनता का जताया आभार: वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 30 नवंबर को हुए उपचुनावों में एमसीडी के 12 वार्ड में से सात पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया. गुप्ता ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा की जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, समर्पण और संगठन की सामूहिक ताकत का मजबूत प्रमाण है. उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली के नागरिकों का हार्दिक धन्यवाद.’’ आगे उन्होंने पार्टी के विजयी उम्मीदवारों को भी बधाई दी और कहा कि सरकार दिल्ली के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है.

