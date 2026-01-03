ETV Bharat / state

सौरभ भारद्वाज का आरोप, आवारा कुत्तों के फरमान का विरोध करने पर टीचर्स हो रहे सस्पेंड

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों से आवारा कुत्तों की निगरानी कराने के आदेश को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि इस आदेश का विरोध करने वाले एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार पैनिक मोड में है और अपने तुगलकी फरमान के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश कर रही है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार पहले ही इस अजीब आदेश को लेकर एक्सपोज हो चुकी है, जिसमें शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी. अब घबराहट में सरकार विरोध करने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रही है. शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय की विजिलेंस ब्रांच ने एसबीवीएम सुभाष नगर के टीजीटी (हिंदी) शिक्षक संत राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शिक्षक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निलंबन आदेश साझा करते हुए सवाल उठाया कि सरकार ने अब तक आवारा कुत्तों वाला आदेश वापस नहीं लिया, लेकिन शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया.