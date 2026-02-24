मालवीय नगर में पूर्वोत्तर की छात्राओं से नस्लीय दुर्व्यवहार पर सियासत तेज, सौरभ भारद्वाज ने गिरफ्तारी की मांग

ETV Bharat / state

उन्होंने कहा कि असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह सम्मानित राज्य हैं.

मामले को लेकर पुलिस से मिले सौरभ भारद्वाज
नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अरुणाचल प्रदेश की तीन युवतियों के साथ नस्लीय टिप्पणी और दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को मालवीय नगर थाने पहुंचे और आरोपित दंपति की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने कहा कि पढ़ाई कर रही युवतियों को अपशब्द कहना न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि यह पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ गहरी जड़ें जमाए भेदभाव को दर्शाता है.

पूर्वोत्तर के लोग भी सम्मान के हकदार: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिन युवतियों के साथ यह घटना हुई, उनमें से एक दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष की छात्रा है, जबकि दूसरी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मामूली ड्रिलिंग की धूल को लेकर पड़ोसी दंपति ने आपा खो दिया और नस्लीय व अभद्र टिप्पणियां कीं. जैसे केरल, दिल्ली या हरियाणा भारत का हिस्सा हैं, वैसे ही असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर भी उतने ही सम्मानित राज्य हैं. पूर्वोत्तर के लोगों को पराया समझना गलत और खतरनाक मानसिकता है.

गिरफ्तारी की मांग, पुलिस से की मुलाकात: उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है. अगर पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई तो पूर्वोत्तर राज्यों में गलत संदेश जाएगा. इतना ही नहीं, यह चेतावनी भी दी कि जरूरत पड़ी तो मामला पुलिस आयुक्त और उच्च स्तर तक उठाया जाएगा.

भाजपा पर साधा निशाना: आप नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा का तंत्र ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देता है, जहां पहले अपमान किया जाता है और फिर राजनीतिक पहुंच का रौब झाड़ा जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपित महिला ने यह दावा किया कि उसका पति एक बड़े नेता का बेटा है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि वह पूर्वोत्तर में वोट मांगती है, लेकिन वहां के लोगों को बराबरी का सम्मान क्यों नहीं देती. पूर्वोत्तर के भारतीयों को रोजाना अपमान का सामना करना पड़े, यह अस्वीकार्य है.

न्याय की मांग: आम आदमी पार्टी ने दोषियों की गिरफ्तारी, नस्लवाद की कड़ी निंदा और राजनीतिक संरक्षण की संस्कृति पर रोक लगाने की मांग की है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी का अरुणाचल प्रदेश में कोई चुनावी हित नहीं है, फिर भी वह छात्राओं के साथ खड़ी है क्योंकि यह इंसाफ और सम्मान का सवाल है. दिल्ली को ऐसा शहर बनाना होगा जहां हर भारतीय, चाहे वह किसी भी राज्य से हो, खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे.

