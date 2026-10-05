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10 अक्टूबर के प्रदर्शन पर सौरभ भारद्वाज का दावा, कहा- पुलिस कार्रवाई कर सकती है

सौरभ भारद्वाज, नेता, आम आदमी पार्टी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आगामी 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के खिलाफ होने वाले इस आंदोलन से जुड़े नेताओं और संगठनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है. उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन से जुड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है, तो भी प्रदर्शन रुकना नहीं चाहिए. उन्होंने सभी संगठनों से अभी से दूसरी और तीसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार रखने की अपील की.