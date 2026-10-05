10 अक्टूबर के प्रदर्शन पर सौरभ भारद्वाज का दावा, कहा- पुलिस कार्रवाई कर सकती है
10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि आंदोलन से जुड़े नेताओं संगठनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है.
Published : October 5, 2026 at 7:03 PM IST
नई दिल्ली: आगामी 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के खिलाफ होने वाले इस आंदोलन से जुड़े नेताओं और संगठनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है. उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन से जुड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है, तो भी प्रदर्शन रुकना नहीं चाहिए. उन्होंने सभी संगठनों से अभी से दूसरी और तीसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार रखने की अपील की.
उन्होंने कहा कि अगर किसी संगठन की पहली पंक्ति के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो दूसरी पंक्ति के नेताओं को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए. सिर्फ शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, बल्कि मिडिल और निचले स्तर के पदाधिकारियों को भी हिरासत में लिए जाने की स्थिति बन सकती है. 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से एक दिन पहले 9 अक्टूबर को जिला या विधानसभा स्तर के नेताओं को भी हिरासत में लिया जा सकता है. ऐसी स्थिति में प्रदर्शनकारियों तक संदेश कौन पहुंचाएगा और संगठन के भीतर समन्वय कैसे होगा, इसकी तैयारी अभी से की जानी चाहिए.
Sources - Leaders of Organizations supporting Jantar Mantar 2.0 will be arrested soon in false cases 10 Oct Peaceful Protest must go on inspite of arrests. Leaders & organisations must create back up leadership There must be plan B for communication. The movement is bigger than any person, organisation or political party.— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 5, 2026
नेताओं की मौजूदगी से प्रदर्शन होगा शांतिपूर्ण
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किसी प्रदर्शन के दौरान नेताओं की मौजूदगी प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने में मददगार साबित होती है. अगर नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए संगठनों को वैकल्पिक नेतृत्व की व्यवस्था पहले से तैयार रखनी चाहिए. किसी भी परिस्थिति में प्रदर्शन का स्वरूप लोकतांत्रिक, संवैधानिक, कानूनी और शांतिपूर्ण रहना चाहिए.
व्हाट्सऐप का वैकल्पिक इंतजाम
सौरभ भारद्वाज ने आंदोलन से जुड़े संगठनों को संचार व्यवस्था को लेकर भी तैयारी करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से व्हाट्सऐप या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगती है या उनके इस्तेमाल में परेशानी आती है तो संगठनों के पास वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए. सभी संगठनों को पहले से तय करना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर कौन से वैकल्पिक संचार माध्यम का उपयोग किया जाएगा.
प्लान बी और प्लान सी तैयार रखें
AAP नेता ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सिर्फ एक व्यवस्था पर निर्भर रहने के बजाय हर संगठन को बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए. उन्होंने नेतृत्व और संचार, दोनों स्तरों पर प्लान बी और प्लान सी तैयार रखने की बात कही. किसी संगठन के शीर्ष नेता गिरफ्तार होते हैं तो दूसरी पंक्ति जिम्मेदारी संभाले और जरूरत पड़ने पर तीसरी पंक्ति भी तैयार रहे. इसी तरह संचार का मुख्य माध्यम काम नहीं करता है तो वैकल्पिक माध्यम से संगठनों और प्रदर्शनकारियों के बीच संपर्क बनाए रखा जा सके.
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