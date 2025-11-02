ETV Bharat / state

"यमुना से हटाया जा रहा फिल्टर पानी का पाइप", दिल्ली सरकार पर सौरभ भारद्वाज ने फिर लगाया आरोप

आम आदमी पार्टी नेता ने आरोप को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की. साथ ही, सरकार से पांच सवाल भी पूछे..

आप नेता सौरभ भारद्वाज
आप नेता सौरभ भारद्वाज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 2, 2025 at 7:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को वासुदेव घाट का दौरा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अब इस फर्जीवाड़े के सबूत मिटाने में जुटी हुई है. उन्होंने कहा कि नकली यमुना में डाला गया फिल्टर पानी का पाइप चोरी-छिपे हटाया जा रहा है, ताकि सच्चाई छिपाई जा सके.

उन्होंने कहा यमुना का असली पानी तो काला और जहरीला है, लेकिन भाजपा सरकार ने छठ के दौरान श्रद्धालुओं को धोखा देने के लिए यहां फिल्टर किया हुआ साफ पानी लाकर नकली यमुना बना दी थी. भाजपा सरकार ने यमुना की असली स्थिति छिपाने के लिए यह फर्जीवाड़ा किया था. उन्होंने कहा कि जिस पाइप से फिल्टर पानी लाया गया था, वह वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की राइजिंग मेन पाइपलाइन से जोड़ा गया था. यह पाइपलाइन अत्यंत संवेदनशील होती है और इसमें किसी भी प्रकार की पंक्चरिंग या अवैध कनेक्शन पूरी तरह गैरकानूनी है. राइजिंग मेन से पानी किसी घर या व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता. यह केवल बड़े जलाशयों तक जाता है. इस मामले में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

भारद्वाज ने दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार से पांच सवाल पूछे-

  1. इस अवैध कनेक्शन की अनुमति किसने दी?
  2. क्या डीडीए ने जल बोर्ड से लिखित में पानी कनेक्शन की मांग की थी?
  3. क्या जल बोर्ड ने इस कनेक्शन को लिखित स्वीकृति दी?
  4. यह कार्य किस ठेकेदार ने किया?
  5. क्या इसके लिए टेंडर जारी हुआ था या भुगतान नकद में किया गया?

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि छठ खत्म होने के दो-तीन दिन बाद ही इस पाइप को हटाया गया, जो यह दिखाता है कि प्रशासन खुद जानता है कि यह काम अवैध था. अब भाजपा सरकार धीरे-धीरे सबूत नष्ट कर रही है. उन्होंने दिखाया कि यमुना का पानी काला और बदबूदार था और किनारों की मिट्टी दरअसल सीवर का कीचड़ थी. उन्होंने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.

मोहल्ला क्लीनिक को लेकर भी साधा निशाना: इसके अलावा उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक बंद किए जाने पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए. यह दिल्ली के लोगों के साथ किया गया धोखा है. क्लीनिकों में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और मल्टी-टास्किंग वर्कर को फोन पर ही नौकरी से हटाने के आदेश दिए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें-

JNU छात्र संघ चुनाव 2025: आज रात होगी प्रेसीडेंशियल डिबेट, ABVP और लेफ्ट में कड़ा मुकाबला

दिल्ली में 121 मोहल्ला क्लीनिक के स्टाफ को किया गया टर्मिनेट, कर्मचारियों का छलका दर्द; जानें किसने क्या कहा ?

TAGGED:

AAP LEADER SAURABH BHARDWAJ
AAM AADMI PARTY
सौरभ भारद्वाज का सरकार पर आरोप
AAP LEADER ACCUSED DELHI GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.