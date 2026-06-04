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मालवीय नगर अग्निकांड: सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार पर दागे सवाल, मंत्री आशीष सूद का मांगा इस्तीफा

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ( ETV Bharat )