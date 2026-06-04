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मालवीय नगर अग्निकांड: सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार पर दागे सवाल, मंत्री आशीष सूद का मांगा इस्तीफा

उन्होंने कहा कि यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि फायर ब्रिगेड को 8:50 बजे सूचना दी गई. घटना की पारदर्शिता से जांच हो.

AAP नेता सौरभ भारद्वाज
AAP नेता सौरभ भारद्वाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 4, 2026 at 5:21 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने मालवीय नगर अग्निकांड पर दिल्ली सरकार और फायर विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं. गुरुवार को AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि सरकार आग लगने के समय, सूचना मिलने और फायर ब्रिगेड के पहुंचने के समय को लेकर गलत जानकारी दे रही है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आग से जुड़ी किसी भी बड़ी घटना में तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं. जिनमें आग पहली बार कब देखी गई, पुलिस और फायर विभाग को कब सूचना मिली और फायर ब्रिगेड मौके पर कब पहुंची. कई वीडियो में दिखाई देता है कि सुबह करीब 8:15 बजे आसपास के युवाओं ने गद्दे बिछाकर होटल की खिड़कियों से कूद रहे लोगों को बचाना शुरू कर दिया था. ऐसे में यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि फायर ब्रिगेड को 8:50 बजे सूचना दी गई. अगर लोग इतने बड़े स्तर पर बचाव कार्य कर रहे थे तो उन्होंने पुलिस और फायर विभाग को पहले ही सूचना दे दी होगी.

देरी का लगाया आरोप: उन्होंने विभिन्न मीडिया संस्थानों की ओर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि होटल के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि आग लगने के बाद कई बार फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन दमकल की गाड़ियां करीब 9:30 से 9:40 बजे के बीच पहुंचीं. लोगों ने लगातार फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन राहत दल काफी देर से पहुंचा. साथ ही उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन और दमकल विभाग डेढ़ घंटे की देरी से मौके पर पहुंचे.

स्थानीय लोगों ने गद्दे बिछाकर बचाईं जानें: सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि युवकों ने एक गद्दे की दुकान से गद्दे निकालकर नीचे बिछाए, जिसके कारण कई लोगों की जान बच सकी. अगर दमकल विभाग समय पर पहुंच जाता तो हादसा इतना बड़ा नहीं होता और कई जिंदगियां बच जाती. सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि राहत और बचाव कार्य की शुरुआती जिम्मेदारी स्थानीय लोगों ने निभाई, जबकि प्रशासन समय पर सक्रिय नहीं हुआ. फायर विभाग से जुड़े मामलों में लगातार लापरवाही सामने आ रही है और इसके लिए संबंधित मंत्री आशीष सूद जिम्मेदार हैं. मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए.

जवाबदेही तय हो: वहीं विधायक संजीव झा ने कहा कि मालवीय नगर अग्निकांड की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आग लगने की पहली सूचना कब मिली, फायर ब्रिगेड को कॉल कब किया गया और दमकल की गाड़ियां वास्तविक रूप से कितने बजे मौके पर पहुंचीं. मृतकों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पूरे घटनाक्रम की पारदर्शी जांच जरूरी है. आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि घटना से जुड़े सभी कॉल रिकॉर्ड, फायर कंट्रोल रूम की लॉग बुक, पुलिस रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं, जिससे यह साफ हो सके कि राहत एवं बचाव कार्य में कहीं कोई देरी हुई या नहीं.

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