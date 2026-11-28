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आपराधिक मानहानि मामले में परवेश वर्मा की याचिका पर सौरभ भारद्वाज को जवाब दाखिल करने का मिला समय

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले को खारिज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सौरभ भारद्वाज को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है. स्पेशल जज रुबी नीरज कुमार की अदालत में मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

कोर्ट ने 6 नवंबर को सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 10 अक्टूबर को वर्मा की शिकायत खारिज कर दी थी. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया था.परवेश वर्मा ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए. उन्होंने कहा था कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया.



परवेश वर्मा ने आपराधिक मानहानि याचिका में कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने 15 और 16 मई को उन्हें बदनाम करने की नीयत से ट्वीट किया. याचिका में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया. याचिका में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा था कि परवेश वर्मा ने स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में काम किया जो पॉक्सो केस में आरोपी हैं.