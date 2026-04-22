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सौरभ भारद्वाज का बड़ा ऐलान, बोले- मेयर चुनाव से दूर रहेगी AAP, भाजपा को दिया जाएगा पूरा मौका

सौरभ भारद्वाज का ऐलान- मेयर चुनाव से दूर रहेगी AAP ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की राजनीति में एक अहम रणनीतिक फैसला लिया गया है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को घोषणा की है कि इस बार भी दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर चुनाव में “आप” हिस्सा नहीं लेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी जानबूझकर भाजपा को एक और मौका दे रही है, जिससे वह बिना किसी बहाने के दिल्ली में काम करके दिखाए.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि “आप” का मकसद साफ है कि भाजपा को पूरी जिम्मेदारी देकर यह दिखाना कि वह दिल्ली में बदलाव लाने में सक्षम है या नहीं. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के पास सभी इंजन हैं, तो अब काम न करने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए. भारद्वाज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले एक साल में केंद्र सरकार, एलजी, मुख्यमंत्री, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी सभी पर भाजपा का नियंत्रण होने के बावजूद दिल्ली में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ. उन्होंने दावा किया कि “चार इंजन” होने के बावजूद भाजपा जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी.

केजरीवाल को याद कर रही दिल्ली की जनता

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मौजूदा हालात में दिल्ली की जनता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को याद कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सभी इंजन “नाकाम” साबित हुए हैं और राजधानी को प्रभावी ढंग से चलाने की क्षमता केवल “आप” के पास है.

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