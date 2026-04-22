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सौरभ भारद्वाज का बड़ा ऐलान, बोले- मेयर चुनाव से दूर रहेगी AAP, भाजपा को दिया जाएगा पूरा मौका

“आप” विपक्ष में रहकर भाजपा की नाकामियों को उजागर करेगी- सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज का ऐलान- मेयर चुनाव से दूर रहेगी AAP
सौरभ भारद्वाज का ऐलान- मेयर चुनाव से दूर रहेगी AAP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 22, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की राजनीति में एक अहम रणनीतिक फैसला लिया गया है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को घोषणा की है कि इस बार भी दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर चुनाव में “आप” हिस्सा नहीं लेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी जानबूझकर भाजपा को एक और मौका दे रही है, जिससे वह बिना किसी बहाने के दिल्ली में काम करके दिखाए.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि “आप” का मकसद साफ है कि भाजपा को पूरी जिम्मेदारी देकर यह दिखाना कि वह दिल्ली में बदलाव लाने में सक्षम है या नहीं. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के पास सभी इंजन हैं, तो अब काम न करने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए. भारद्वाज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले एक साल में केंद्र सरकार, एलजी, मुख्यमंत्री, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी सभी पर भाजपा का नियंत्रण होने के बावजूद दिल्ली में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ. उन्होंने दावा किया कि “चार इंजन” होने के बावजूद भाजपा जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी.

केजरीवाल को याद कर रही दिल्ली की जनता

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मौजूदा हालात में दिल्ली की जनता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को याद कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सभी इंजन “नाकाम” साबित हुए हैं और राजधानी को प्रभावी ढंग से चलाने की क्षमता केवल “आप” के पास है.

बरसात और जलभराव बनेगा असली टेस्ट

सौरभ भारद्वाज ने यह भी साफ किया कि आने वाले मानसून में दिल्ली की स्थिति भाजपा के कामकाज की असली परीक्षा होगी. उन्होंने कहा कि पिछले साल कई इलाकों में जलभराव हुआ था, लेकिन भाजपा के पास कोई ठोस जवाब नहीं था. इस बार भी पार्टी चाहती है कि भाजपा पूरी जिम्मेदारी संभाले और जनता के सामने उसका प्रदर्शन साफ दिखाई दे.

भाजपा को करेंगे पूरी तरह एक्सपोज

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि “आप” विपक्ष में रहकर भाजपा की नाकामियों को उजागर करेगी. उन्होंने कहा कि जब सभी विभाग PWD, MCD, DDA और बाढ़ नियंत्रण भाजपा के पास हैं तो जवाबदेही भी उसी की बनती है. हालांकि, मेयर चुनाव से दूरी बनाए रखने के बावजूद “आप” ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भाग लेने का फैसला किया है. पार्टी ने शालीमार बाग से पार्षद जलज चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है.

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