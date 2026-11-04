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दिल्ली में AQI आंकड़ों से छेड़छाड़ का आरोप, सौरभ भारद्वाज ने दर्ज कराई शिकायत; CM और मंत्री की भूमिका की जांच की मांग

सौरभ भारद्वाज, आप नेता। ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों में कथित हेरफेर का गंभीर आरोप लगाया है. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को शिकायत भेजकर मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को कम दिखाने के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है. शिकायत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है.

जहांगीरपुरी के मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी छिड़कने का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने अपनी शिकायत में 3 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो का हवाला दिया है. उनके मुताबिक, इस वीडियो में आईटीआई जहांगीरपुरी स्थित कंटीन्यूअस एंबिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन (CAAQMS) पर लगातार पानी का छिड़काव होता दिखाई दे रहा है. उन्होंने दावा किया कि मॉनिटरिंग स्टेशन के सेंसर पर या उसके आसपास पानी छिड़कने से PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों की रीडिंग प्रभावित हो सकती है. इससे वास्तविक प्रदूषण के मुकाबले कम AQI दर्ज होने की आशंका है.