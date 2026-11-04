दिल्ली में AQI आंकड़ों से छेड़छाड़ का आरोप, सौरभ भारद्वाज ने दर्ज कराई शिकायत; CM और मंत्री की भूमिका की जांच की मांग
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को छुपाने के लिए एक्यूआई के आंकड़ों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।
Published : November 4, 2026 at 3:18 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों में कथित हेरफेर का गंभीर आरोप लगाया है. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को शिकायत भेजकर मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को कम दिखाने के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है. शिकायत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है.
जहांगीरपुरी के मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी छिड़कने का आरोप
सौरभ भारद्वाज ने अपनी शिकायत में 3 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो का हवाला दिया है. उनके मुताबिक, इस वीडियो में आईटीआई जहांगीरपुरी स्थित कंटीन्यूअस एंबिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन (CAAQMS) पर लगातार पानी का छिड़काव होता दिखाई दे रहा है. उन्होंने दावा किया कि मॉनिटरिंग स्टेशन के सेंसर पर या उसके आसपास पानी छिड़कने से PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों की रीडिंग प्रभावित हो सकती है. इससे वास्तविक प्रदूषण के मुकाबले कम AQI दर्ज होने की आशंका है.
दिल्ली में कई जगहों पर आंकड़ों में हेरफेर का दावा
शिकायत में सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि जहांगीरपुरी की घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि दिल्ली में बड़े स्तर पर AQI के आंकड़ों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. उनका दावा है कि नए मॉनिटरिंग स्टेशन ऐसे इलाकों में लगाए जा रहे हैं, जहां प्रदूषण का स्तर अपेक्षाकृत कम है. इससे औद्योगिक, घनी आबादी वाले और अधिक प्रदूषित इलाकों की खराब हवा का असर शहर के औसत AQI में कम दिखाई दे रहा है. उन्होंने इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से तय वायु गुणवत्ता निगरानी के मानकों का उल्लंघन बताया है.
मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री की भूमिका की जांच की मांग
सौरभ भारद्वाज ने अपनी शिकायत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की भूमिका की जांच कराने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि इतने बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग व्यवस्था में कथित छेड़छाड़ प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि पिछले साल भी AQI के आंकड़ों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया था. इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने दावा किया कि मामले को सार्वजनिक किए जाने और मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद भी इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए.
प्रदूषण के आंकड़ों में हेरफेर से कई स्तर पर नुकसान की आशंका
शिकायत में AQI के आंकड़ों को प्रभावित करने के संभावित नुकसान भी गिनाए गए हैं. सौरभ भारद्वाज ने बताया कि यदि प्रदूषण की वास्तविक स्थिति से कम आंकड़े जारी होते हैं तो सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि AQI के आंकड़ों के आधार पर ही कई बार लोगों को बाहर निकलने, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने और प्रदूषण से बचाव के उपायों की जानकारी मिलती है. ऐसे में गलत आंकड़े लोगों को प्रदूषण की वास्तविक गंभीरता से अनजान रख सकते हैं.
GRAP लागू करने पर भी पड़ सकता है असर
AAP नेता ने शिकायत में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का भी मुद्दा उठाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि AQI की रीडिंग वास्तविक प्रदूषण से कम दिखाई जाती है तो प्रदूषण के स्तर के अनुसार लागू किए जाने वाले आपातकालीन प्रतिबंधों में देरी हो सकती है. इससे भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करने और धूल प्रदूषण रोकने जैसे जरूरी कदम प्रभावित हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि आंकड़ों में कथित हेरफेर से प्रदूषण नियंत्रण की नीतियों और भविष्य की योजनाओं के लिए उपयोग होने वाले डेटा की विश्वसनीयता भी प्रभावित होगी.
चार प्रमुख मांगें रखीं:
सौरभ भारद्वाज ने CAQM और CPCB से तत्काल हस्तक्षेप करते हुए चार प्रमुख मांगें की हैं.
- दिल्ली के सभी CAAQMS मॉनिटरिंग स्टेशनों पर कथित भौतिक छेड़छाड़ की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए.
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के तहत आने वाले डेटा संग्रह सिस्टम और मॉनिटरिंग स्टेशनों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए
- मॉनिटरिंग स्टेशनों के साथ छेड़छाड़ में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए
- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की भूमिका की जांच कर उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए
डिजिटल सबूत देने को तैयार AAP नेता
सौरभ भारद्वाज ने शिकायत में कहा है कि उनके पास इस मामले से जुड़े डिजिटल सबूत और वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं. उन्होंने जांच के लिए गठित किसी भी स्वतंत्र एजेंसी के सामने ये सबूत पेश करने की बात कही है.
बता दें कि राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से BS-4 और इससे नीचे के मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर 1 नवंबर 2026 से प्रतिबंध लगाया गया है. इस फैसले के तहत दिल्ली में रोजाना प्रवेश करने वाले लाखों वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है. दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर प्रतिबंधित वाहनों को रोकने के लिए जांच अभियान भी चलाया जा रहा है. हालांकि, हैरानी की बात ये है कि वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद राजधानी में प्रदूषण का स्तर कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है.
नवंबर महीने की शुरुआत में ही बढ़ने लगा प्रदूषण
अक्टूबर के आखिरी दिनों में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला था, लेकिन नवंबर की शुरुआत से ही प्रदूषण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं. 4 नवंबर को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 377 दर्ज किया गया. वहीं, राजधानी के 22 से अधिक निगरानी केंद्रों पर AQI 400 के पार पहुंच गया. इनमें कई इलाके ऐसे हैं जहां प्रदूषण का स्तर 450 से भी अधिक दर्ज किया गया है. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि जब लाखों वाहनों की आवाजाही प्रभावित करने वाला प्रतिबंध लागू है तो इसके बावजूद दिल्ली की हवा लगातार जहरीली क्यों होती जा रही है?
प्रतिबंध से पहले सुधर रही थी दिल्ली की हवा
दिल्ली में BS-4 व इससे नीचे के वाहनों पर प्रतिबंध लागू होने से पहले राजधानी की हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार दर्ज किया गया था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 अक्टूबर को दिल्ली का औसत AQI 229 दर्ज किया गया था. इसके बाद 29 अक्टूबर को यह घटकर 222 रह गया. वहीं, 30 अक्टूबर को दिल्ली का AQI और कम होकर 160 दर्ज किया गया. 31 अक्टूबर को इसमें और सुधार हुआ और औसत AQI घटकर 117 पर पहुंच गया था. यानी प्रतिबंध लागू होने से ठीक पहले दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा था.
इसके बाद 1 नवंबर से BS-4 व इससे नीचे के मानक वाले वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया. लेकिन प्रतिबंध लागू होने के बाद प्रदूषण के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई. 1 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 261 दर्ज किया गया. 2 नवंबर को यह बढ़कर 324 हो गया, जबकि 3 नवंबर को 350 तक पहुंच गया. वहीं, 4 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 377 दर्ज किया गया. इस तरह प्रतिबंध लागू होने के बाद चार दिनों में दिल्ली के औसत AQI में 116 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अक्टूबर के आखिरी दिन के मुकाबले भी 4 नवंबर को AQI में 260 अंकों की वृद्धि हुई है.
दिल्ली के 22 इलाकों में AQI 400 के पार
राजधानी में प्रदूषण की स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है, इसका अंदाजा दिल्ली के अलग-अलग निगरानी केंद्रों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है. 4 नवंबर की सुबह दिल्ली के 22 निगरानी केंद्रों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया. कई इलाकों में AQI 450 से भी अधिक पहुंच गया. पंजाबी बाग में सबसे अधिक 458 AQI दर्ज किया गया, जबकि आईआईटी दिल्ली में 457 व जहांगीरपुरी में 452 AQI रहा.
इसके अलावा मुंडका में 442, विवेक विहार में 440, रोहिणी में 436, आरके पुरम में 433 और सोनिया विहार में 430 AQI दर्ज किया गया. वहीं, अलीपुर में 425, आईटीओ में 422, नरेला में 422, पटपड़गंज में 422, करणी सिंह शूटिंग रेंज में 419, नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय में 418, ओखला फेज-2 में 418 और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 416 AQI दर्ज किया गया.
इसी तरह बवाना में 415, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 406, पूसा में 405, द्वारका सेक्टर-8 में 401 और तालकटोरा गार्डन में 403 AQI दर्ज किया गया. वहीं, शादीपुर में 423 AQI रहा. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदूषण का असर राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है. कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है.
परिवहन विशेषज्ञ बोले- बिना अध्ययन व तर्क के लिया गया फैसला
BS-4 व इससे नीचे के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के बीच सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं. दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त और परिवहन विशेषज्ञ अनिल कुमार छिकारा ने इस प्रतिबंध पर कटाक्ष करते हुए इसे बिना अध्ययन व बिना तर्क के लिया गया फैसला बताया है. उनका कहना है कि इस तरह के प्रतिबंध से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इससे प्रदूषण कम होने वाला नहीं है.
उनके मुताबिक प्रदूषण की समस्या का समाधान केवल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से नहीं हो सकता. इसके लिए ठोस अध्ययन और व्यापक रणनीति की जरूरत है. सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले यह भी आकलन करना चाहिए कि प्रतिबंध से वास्तव में प्रदूषण पर कितना असर पड़ेगा और आम लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
दीपावली पर और बढ़ सकती है प्रदूषण की चुनौती
दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में दीपावली के दौरान आतिशबाजी होने से स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है. पटाखों से निकलने वाला धुआं व सूक्ष्म कण हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा सकते हैं. ऐसे में राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए गए प्रतिबंधों के साथ-साथ अन्य प्रभावी उपायों की जरूरत भी महसूस की जा रही है.
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दिल्ली में BS-4 व इससे नीचे के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जा चुकी है और बॉर्डर पर सख्ती से जांच भी की जा रही है, तब भी प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्या वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से ही दिल्ली की हवा साफ हो सकती है या इसके लिए धूल, निर्माण कार्य, औद्योगिक उत्सर्जन व अन्य प्रदूषण स्रोतों पर भी समान रूप से प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है?
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