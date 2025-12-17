सौम्या चौरसिया की कोर्ट में आज पेशी, ED के वकील ने कहा- मांगेंगे रिमांड
छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपये के शराब घोटाला में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया.
रायपुर: छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में ED ने पूर्व सीएम की उपसचिव रही निलंबित राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को 16 दिसंबर को हिरासत में ले लिया था. सौम्या चौरसिया पूर्व से ही जेल में है. वहीं कोर्ट में पेशी में आई सौम्या चौरसिया को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले के मामले में हिरासत में लिया है. आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा.
ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि कोर्ट में पेशी के दौरा सौम्या चौरसिया के रिमांड की मांग न्यायालय से करेंगे.
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किया जा रहा है. सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था, तब से सौम्या चौरसिया जेल में थी, 9 मार्च को उन्हें जमानत मिली थी उसके बाद से वह जेल से बाहर थी. 17 दिसंबर को 9 महीने बाद उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया.
4364 करोड़ के घोटाले में हो रही जांच
सौम्या चौरसिया के कुल 5 केस में सम्मिलित होने के मामले की जांच चल रही है. 1164 करोड़ रुपए के चार घोटाले में सौम्या चौरसिया जेल में बंद रही थी जबकि। 3200 करोड़ के घोटाले में इस बार उनकी फिर से गिरफ्तारी हुई है. सौम्या चौरसिया पर अवैध कोल लेवी के ₹500 करोड़ के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, जिसकी जांच चल रही है. 540 करोड रुपए के कोल लेवी घोटाले के दूसरे मामले में इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था, जिसकी जांच चल रही है.
575 करोड़ रुपए के डीएमएफ घोटाले में इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था, जिसकी जांच चल रही है, 49 करोड़ रुपए जो आय से अधिक संपत्ति के तौर पर सौम्या चौरसिया ने अपने 17 साल की सेवा में अर्जित किया है, उसमें भी जांच चल रही है. अब 3200 करोड रुपए के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया है.