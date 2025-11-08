ETV Bharat / state

विजय की मौत के बाद सऊदी पुलिस की चल रही जांच, घरवालों से मांगा गया पावर ऑफ अटॉर्नी

गोली लगने से मारे गए श्रमिक विजय के मामले की जांच सऊदी पुलिस कर रही है.

Saudi Arabian police investigating case of Jharkhand worker Vijay who was shot dead
प्रवासी मजदूर विजय के परिजन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 5:37 PM IST

3 Min Read
गिरिडीहः सऊदी अरब में हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत डुमरी प्रखंड के मधगोपाली पंचायत के दुधपनिया निवासी प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो की मौत गोली लगने से हो गई थी. 15 अक्टूबर को विजय को गोली लगी थी जबकि इलाज के दरमियान 24 अक्टूबर को उसकी मौत हो गईं.

यब घटना काफी दुःखद है और इसके बाद से विजय के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पत्नी बेजार है, बच्चे पिता को खोज रहे हैं तो वृद्धवस्था की दहलीज पर खड़े माता-पिता की आंखे आज भी डबड़बा जा रही हैं. सभी को विजय की लाश का इंतजार है. उम्मीद मुआवजा की भी है. इस बीच अभी तक इस मामले में क्या-क्या डेवलप हुआ है. इसकी जानकारी ईटीवी भारत ने झारखण्ड सरकार लेबर सेल की टीम हेड शिखा लकड़ा से ली.

ईटीवी भारत के द्वारा फोन कॉल से ली गई जानकारी में शिखा लकड़ा ने बताया कि इस घटना के बाद से झारखंड सरकार की टीम लगातार सऊदी में स्थित दूतावास से संपर्क में है, अभी इम्बेसी से मेला आया है. यह जानकारी मिली है कि सऊदी पुलिस की जांच चल रही है. पुलिस की जांच के बाद आगे का कदम उठाया जा रहा है.

शिखा ने बताया कि वर्तमान में यह केस सऊदी के लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसीक्यूशन) के पास है. अभी मृतक के परिवार वाले से पावर ऑफ अटॉर्नी या एनओसी मांगा गया है ताकि प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके. जैसे ही परिवार के लोग एनओसी देंगे तो आगे की प्रक्रिया चलेगी. शव लाया जाएगा, डेथ कंपनसेशन क्लेम होगा और अन्य प्रक्रिया भी चलेगी.

बता दें कि सऊदी में विजय की मौत के बाद डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो मृतक के घर पहुंचे थे. इस मामले को लेकर विधायक द्वारा भारतीय दूतावास, सऊदी अरब के राजदूत को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच और मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई है. विधायक द्वारा विजय कुमार महतो के पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने की व्यवस्था करने के साथ साथ शोकग्रस्त परिवार को कानूनी व वित्तीय सहायता देने की मांग भी कर रखी है.

