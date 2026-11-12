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सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव का असर, उमराह जाने वाले जायरीनों की संख्या में भारी गिरावट

हज यात्रा पर गए जायरीन (File Photo) ( Photo Source- Rajasthan Haj Committee )

जयपुर: हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव की आंच अब धार्मिक यात्राओं तक पहुंच गई है. जंग के साये और सुरक्षा को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते राजस्थान से उमराह के लिए सऊदी अरब जाने वाले जायरीनों की संख्या में भारी गिरावट आई है. जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से हर साल बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मक्का और मदीना की धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, लेकिन मौजूदा हालात ने उनकी यात्रा योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया है. लोगों में अनहोनी का डर इस कदर है कि कई परिवारों ने उमराह का कार्यक्रम रद्द कर दिया है.

बुकिंग कैंसिल, ट्रैवल एजेंसियों का काम धीमा: इसका असर उमराह पैकेज उपलब्ध करवाने वाली ट्रैवल एजेंसियों के कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. वहीं, पहले से सऊदी अरब गए जायरीनों की वापसी को लेकर उनके परिजनों की चिंता भी बढ़ गई है. जयपुर और प्रदेश के अन्य जिलों से उमराह पर यात्रियों को भेजने वाले ट्रैवल एजेंसी संचालक मोहम्मद शफीक का कहना है कि हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तनाव की खबरें आने के बाद से ही उनके कारोबार पर काफी असर पड़ा है. लोगों में डर और चिंता का माहौल है. जिन यात्रियों ने उमराह के लिए बुकिंग करवाई थी, उनमें से कई ने अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दी है. लोग अब पहले सऊदी अरब के हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं.