सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव का असर, उमराह जाने वाले जायरीनों की संख्या में भारी गिरावट
हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तनाव का असर उमराह यात्रा पर पड़ा है. सुरक्षा चिंताओं के चलते जायरीनों की संख्या घट गई है.
Published : November 12, 2026 at 2:52 PM IST
जयपुर: हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव की आंच अब धार्मिक यात्राओं तक पहुंच गई है. जंग के साये और सुरक्षा को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते राजस्थान से उमराह के लिए सऊदी अरब जाने वाले जायरीनों की संख्या में भारी गिरावट आई है. जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से हर साल बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मक्का और मदीना की धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, लेकिन मौजूदा हालात ने उनकी यात्रा योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया है. लोगों में अनहोनी का डर इस कदर है कि कई परिवारों ने उमराह का कार्यक्रम रद्द कर दिया है.
बुकिंग कैंसिल, ट्रैवल एजेंसियों का काम धीमा: इसका असर उमराह पैकेज उपलब्ध करवाने वाली ट्रैवल एजेंसियों के कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. वहीं, पहले से सऊदी अरब गए जायरीनों की वापसी को लेकर उनके परिजनों की चिंता भी बढ़ गई है. जयपुर और प्रदेश के अन्य जिलों से उमराह पर यात्रियों को भेजने वाले ट्रैवल एजेंसी संचालक मोहम्मद शफीक का कहना है कि हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तनाव की खबरें आने के बाद से ही उनके कारोबार पर काफी असर पड़ा है. लोगों में डर और चिंता का माहौल है. जिन यात्रियों ने उमराह के लिए बुकिंग करवाई थी, उनमें से कई ने अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दी है. लोग अब पहले सऊदी अरब के हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं.
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शफीक के मुताबिक, सामान्य दिनों में हर महीने तीन से चार उमराह पैकेज तैयार होते थे. प्रत्येक पैकेज में 30 से 40 जायरीन शामिल होते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर एक से डेढ़ पैकेज तक रह गई है. कई फ्लाइट्स कैंसिल होने और हवाई किराया बढ़ने से भी यात्रियों की परेशानी बढ़ी है. भारत से सऊदी अरब जाने वाली उड़ानों में व्यवधान और वहां से भारत आने वाली फ्लाइट्स के महंगे किराये के कारण भी लोग परेशान हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से सऊदी अरब में मौजूद भारतीय जायरीनों की सुरक्षित वापसी के लिए कदम उठाने की मांग की है.
पहले से सऊदी अरब गए जायरीन भी परेशान: सऊदी अरब में उमराह का काम देखने वाले ट्रैवल एजेंसी संचालक मोहम्मद इस्लामुद्दीन का कहना है कि पहले की तुलना में अब यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है. फ्लाइट टिकट कैंसिल हो रही हैं और जो लोग पहले से उमराह के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पहले राजस्थान से बड़ी संख्या में जायरीन उमराह के लिए पहुंचते थे और ट्रैवल एजेंसी संचालकों के पास काम की कमी नहीं रहती थी, लेकिन अब लोग यात्रा करने से बच रहे हैं. उड़ानों की अनिश्चितता के चलते वहां मौजूद यात्रियों की वापसी भी चिंता का विषय बनी हुई है.
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भारत सरकार को करना चाहिए दखल: राजस्थान हज कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने मौजूदा हालात को चिंता का विषय बताया है. उनका कहना है कि हूती विद्रोहियों और सऊदी सरकार के बीच चल रहे तनाव के कारण लोगों के मन में अनहोनी का डर बैठ गया है. जयपुर में ही काफी लोगों ने उमराह पर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. राजस्थान के कई जिलों से पहले ही बड़ी संख्या में लोग धार्मिक यात्रा पर सऊदी अरब गए हुए हैं, जो वहां परेशानियों का सामना कर रहे हैं. कागजी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों से सऊदी अरब गए यात्रियों की सुरक्षित भारत वापसी के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. साथ ही उन्होंने सऊदी अरब सरकार से भी वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि उमराह के लिए हर साल बड़ी संख्या में जायरीन सऊदी अरब पहुंचते हैं, लेकिन मौजूदा तनाव के चलते उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है.
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क्या होता है उमराह? राजस्थान हज कमेटी के मुख्य हज ट्रेनर हाजी शाहिद के मुताबिक, उमराह इस्लाम धर्म की पवित्र धार्मिक यात्रा है, जो सऊदी अरब के मक्का और मदीना में की जाती है. इसे छोटी हज यात्रा भी कहा जाता है, हालांकि उमराह और हज दोनों अलग-अलग धार्मिक यात्राएं हैं. उमराह साल में कभी भी किया जा सकता है. इसमें एहराम बांधना, काबा शरीफ का तवाफ करना, सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच सात बार चलना तथा बाल कटवाना या सिर मुंडवाना जैसी धार्मिक प्रक्रियाएं शामिल हैं. पुरुष बाल छोटे करवाते हैं या मुंडवाते हैं, जबकि महिलाएं थोड़े से बाल काटती हैं. यह न्यूनतम सात दिन और अधिकतम 15 दिन की यात्रा होती है. वहीं, हज यात्रा निर्धारित इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक होती है और यह 40 दिन की यात्रा होती है. इसमें धार्मिक क्रियाएं भी अधिक करनी होती हैं.
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