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झारखंड भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बने सौदान सिंह, पवन कुमार साय को प्रदेश संगठन महामंत्री की कमान

रांचीः संगठनात्मक फेरबदल के तहत झारखंड भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री सौदान सिंह बनाए गए हैं. वहीं पवन कुमार साय को प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है. भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने आज कई राज्यों में संगठनात्मक बदलाव किए हैं. जिसके तहत क्षेत्रीय संगठन महामंत्री से लेकर प्रदेश संगठन महामंत्री तक बदले गए हैं.

इसके तहत राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री सौदान सिंह को झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्रीय संगठन प्रभारी बनाया गया है. इन राज्यों में इन्हें संगठन की अहम जिम्मेदारी दी गई है. वहीं छत्तीसगढ़ के प्रदेश संगठन महामंत्री रहे पवन कुमार साय को झारखंड के प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

जबकि झारखंड के प्रदेश संगठन महामंत्री रहे कर्मवीर सिंह को पवन कुमार साय की जगह छत्तीसगढ़ प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी गई है. कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है. नए क्षेत्रीय और प्रदेश संगठन महामंत्री के बनने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित अन्य नेताओं ने बधाई व शुभकामनाएं दी हैं.

झारखंड में संगठन मजबूती की मिली जिम्मेदारी

सौदान सिंह कुशल संगठनकर्ता रहे हैं. उनका झारखंड प्रदेश की राजनीति और भाजपा संगठन से पुराना जुड़ाव रहा है. राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री के नाते इन्होंने झारखंड के संगठन को पहले भी मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है. वहीं पवन कुमार साय को भाजपा के अनुभवी संगठनकर्ताओं में एक माना जाता है. इससे पहले वे 2016 से छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे. वे लंबे समय से भाजपा के संगठनात्मक कामकाज से जुड़े रहे हैं. पवन कुमार साय का जोर कार्यकर्ता संपर्क, संगठन विस्तार, बूथ सशक्तीकरण और अनुशासित संगठन संचालन पर अधिक होता है.

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने दी शुभकामनाएं

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी के राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री सौदान सिंह को झारखंड, बिहार, ओडिशा व पश्चिम बंगाल का प्रभार सौंपे जाने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि इनके समृद्ध संगठनात्मक अनुभव, कुशल मार्गदर्शन व सुदृढ़ नेतृत्व से इन राज्यों में संगठन को नई ऊर्जा, गति और मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि पवन कुमार साय के समृद्ध सांगठनिक अनुभव, कुशल नेतृत्व व कर्मठता से झारखंड में संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी.

आदित्य साहू ने अब तक झारखंड भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री रहे कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री का दायित्व सौंपे जाने पर उनके इस नए दायित्व के लिए उन्हें हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी कार्य क्षमता से झारखंड भाजपा को एक अलग पहचान दी है. निश्चित रूप से इनके समृद्ध सांगठनिक अनुभव, कुशल नेतृत्व व कर्मठता से छत्तीसगढ़ में संगठन को नई ऊर्जा, गति और मजबूती मिलेगी. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में समय-समय पर होने वाले दायित्व परिवर्तन पार्टी की कार्यपद्धति का हिस्सा है. उन्होंने इन तीनों नेताओं के सफल व सार्थक कार्यकाल के लिए मंगलकामना की है.