सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर मानहानि याचिका लिया वापस

इससे पहले सत्येंद्र जैन ने याचिका में कहा था कि इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा, जिससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई.

सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि याचिका वापस ली
सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि याचिका वापस ली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 9, 2025 at 8:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि याचिका वापस ले ली है. रोहिणी कोर्ट के सीनियर सिविल जज गौरव ने सत्येंद्र जैन को दीवानी मानहानि याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी. सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के अलावा एक न्यूज चैनल और एक्स को भी पक्षकार बनाया था. सत्येंद्र जैन ने दीवानी मानहानि के जरिये बांसुरी स्वराज से मुआवजे का दावा किया था. उन्होंने याचिका दायर कर कहा था कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है.

उन्होंने कहा था कि बांसुरी स्वराज ने बताया कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे. कहा गया था कि बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के मिले थे. याचिका में कहा गया था कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर, 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे. इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट और फर्जी करार दिया था.ये बयान झूठे थे जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं था.

सत्येंद्र जैन ने याचिका में यह भी कहा था कि बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था. इस बयान के जरिये बांसुरी स्वराज बेजा राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं. इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा, जिससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई. बता दें कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लॉंड्रिंग के मामले चल रहे हैं. ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 में गिरफ्तार किया था. इस मामले में सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर, 2024 को जमानत मिली थी.

