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सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल यात्रा: मनी लॉन्ड्रिंग मामला, जेल में बिताए गए दिन और सुर्खियों की पूरी कहानी

सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सियासी टकराव तेज हो गया है. आप ने कार्रवाई को भाजपा की दबाव की राजनीति बताया

दिल्ली जल बोर्ड
दिल्ली जल बोर्ड STP टेंडर मामले में सत्येंद्र जैन (बीच में) ((File/ANI))
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2026 at 11:47 AM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के चलते पहले भी लंबे समय तक कानूनी शिकंजे और तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं. पहली बार सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद वह लगातार तिहाड़ जेल में बंद रहे.

हालांकि, बीच में मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्वास्थ्य कारणों के चलते कुछ हफ्तों की अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन नियमित जमानत खारिज होने के बाद उन्हें वापस सरेंडर करना पड़ा था. लंबी कानूनी लड़ाई और लगभग 18 महीने (करीब डेढ़ साल से अधिक) जेल में बिताने के बाद, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में उन्हें नियमित जमानत दे दी थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आए थे.

अब दोबारा एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडरिंग और बिलिंग प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए मामला दर्ज किया और पूछताछ के बाद मंगलवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया है. मंगलवार देर रात सत्येंद्र जैन व गिरफ्तार अन्य आरोपियों का अरूणा आसफ अली अस्पताल में मेडिकल कराया गया.

पहली बार इस मामले में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन

मामला साल 2017 से जुड़ा हुआ है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अगस्त 2017 में सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक एफआईआर दर्ज की थी. सीबीआई की इस एफआईआर के आधार पर ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. ईडी का आरोप था कि सत्येंद्र जैन से जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से कथित तौर पर हवाला के जरिए धन का अवैध लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग की गई. जांच एजेंसी के मुताबिक, यह मामला उनकी आय से अधिक संपत्ति और कथित तौर पर संलिप्त शेल (फर्जी) कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने से जुड़ा हुआ था.

सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी (ETV Bharat)

तिहाड़ जेल में क्यों रहे थे सुर्खियों में?

तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान सत्येंद्र जैन कई बार बड़े विवादों के चलते देश भर की सुर्खियों में छाए रहे. दरअसल, तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान सत्येंद्र जैन का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भारी वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति उनके पैरों और शरीर की मालिश (चंपी) करते नजर आया था. इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया था और भाजपा ने 'आप' सरकार पर जेल के नियमों के उल्लंघन और वीआईपी ट्रीटमेंट पाने के गंभीर आरोप लगाए थे.

जेल में पैरों और शरीर की मालिश कराते सत्येंद्र जैन
जेल में पैरों और शरीर की मालिश कराते सत्येंद्र जैन (File Photo)

विशेष सुविधाओं के आरोप: उपराज्यपाल द्वारा गठित एक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला था कि जेल के भीतर सत्येंद्र जैन नियमों को ताक पर रखकर कथित तौर पर वीआईपी सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे और जेल अधिकारियों व कैदियों पर अपना प्रभाव इस्तेमाल कर रहे थे.

राजनीतिक बयानबाजी: जेल के भीतर उनके खान-पान, वजन घटने-बढ़ने और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार तीखे राजनीतिक टकराव देखने को मिलते रहे.

सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का भाजपा पर हमला (ETV Bharat)

पिछला केस भी फर्जी था और ये केस भी फर्जी साबित होगा: संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि “आप” पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है. भाजपा सरकार की यही नीति है कि जो सरकार काम करे, उसे डिस्टर्ब करो, उसे रोको और उस पर हर तरीके से दबाव बनाओ. दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था. इसका मकसद सिर्फ एक था कि दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब किया जाए और येन-केन-प्रकारेण, साम-दाम-दंड-भेद लगाकर हर तरीके से चुनाव जीता जाए.

पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया गिरफ्तार

संजय सिंह ने बताया कि अब यही काम ये लोग पंजाब चुनाव से पहले कर रहे हैं. पहले संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप-शनाप छापे मारे जाते हैं और आज फिर से पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया, जो वहां संगठन का काम कर रहे थे. पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह सब किया जा रहा है क्योंकि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार बौखलाई हुई है. मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में वे क्या करें. उन्होंने हाथ-पैर मार कर देख लिया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है.

आप नेता ने बताया कि पंजाब में हमारी सरकार ने बेहतरीन शिक्षा देने का काम किया, बिजली फ्री की, महिलाओं के लिए 1000-1500 रुपये की स्कीम लागू की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा शुरू की और 10 लाख रुपये तक का मेडिकल इंश्योरेंस दिया. इतने काम के बाद भाजपा को अब पता चल गया है कि पंजाब में उनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं.

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