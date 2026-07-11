धमतरी के सत्यांशु दीप स्वीडन में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व, भारतीय स्पेशल ओलंपिक्स फुटबॉल टीम गोथेनबर्ग रवाना
भारतीय स्पेशल ओलंपिक्स फुटबॉल टीम स्वीडन के गोथेनबर्ग में खेलेगी.इस टीम का प्रतिनिधित्व धमतरी के सत्यांशु दीप कर रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 11, 2026 at 7:01 PM IST
धमतरी : भारतीय स्पेशल ओलंपिक्स फुटबॉल टीम का नई दिल्ली स्थित स्वीडन दूतावास में भव्य सम्मान एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया. समारोह के बाद पूरी टीम Special Olympics Gothia Cup 2026 में हिस्सा लेने के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग रवाना हुई. टीम में छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित सार्थक स्कूल के विशेष खिलाड़ी सत्यांशु दीप भी शामिल हैं, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे.
10 विशेष खिलाड़ी कोच के साथ हुए रवाना
स्पेशल ओलंपिक्स भारत, छत्तीसगढ़ और SKF India के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में भारतीय टीम के 10 विशेष खिलाड़ियों, हेड कोच, असिस्टेंट कोच और टीम अधिकारियों का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया.खिलाड़ियों को आधिकारिक जर्सी, ट्रैवल बैकपैक, ट्रॉली सूटकेस, विशेष खेल जूते, ग्लव्स सहित संपूर्ण टीम किट प्रदान की गई. इस दौरान खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ भारत का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व करने का संदेश भी दिया गया.
18 जुलाई तक है आयोजन
जानकारी के मुताबिक भारतीय टीम 11 जुलाई 2026 को नई दिल्ली से स्वीडन के गोथेनबर्ग के लिए रवाना हुई है, जहां 12 से 18 जुलाई 2026 तक आयोजित Special Olympics Gothia Cup 2026 में भारत चुनौती पेश करेगा. टीम में स्पेशल ओलंपिक्स भारत–छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयनित धमतरी के सार्थक स्कूल के खिलाड़ी सत्यांशु दीप का चयन जिले और पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है. उनकी उपलब्धि विशेष बच्चों के लिए प्रेरणा बनने के साथ-साथ सार्थक स्कूल और स्पेशल ओलंपिक्स भारत–छत्तीसगढ़ के निरंतर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और समर्पित प्रयासों का परिणाम भी है. सार्थक संस्था ने सत्यांशु दीप और पूरी भारतीय टीम को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं.
रवानगी से पहले हुआ सम्मान
सम्मान समारोह में स्वीडन दूतावास के अधिकारियों, स्पेशल ओलंपिक्स भारत, स्पेशल ओलंपिक्स भारत–छत्तीसगढ़, SKF India के प्रतिनिधियों और अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों का उत्साहवर्धन किया. सभी ने विश्वास जताया कि भारतीय टीम स्वीडन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेगी.भारतीय टीम में धमतरी के सत्यांशु दीप के अलावा जम्मू-कश्मीर, पंजाब, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों के कुल 10 विशेष खिलाड़ी शामिल हैं.
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