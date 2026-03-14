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कवर्धा का सत्यम हत्याकांड: डांस टीचर का मर्डर करने वालों का सुराग देने पर मिलेगा इनाम

दरअसल, 19 जनवरी 2026 को लालपुर नर्सरी के पास सड़क किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरूआती जांच में युवक के गले और पेट पर चाकू से किए गए कई गहरे वार के निशान मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि युवक की बेरहमी से हत्या हुई है.

कबीरधाम: कवर्धा के लालपुर नर्सरी के पास हुए डांस टीचर सत्यमदास मानिकपुरी हत्याकांड को हुए 2 महीने बीत चुके हैं. 60 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग हत्यारों के संबंध में नहीं मिल पाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस ने आरोपियों की जानकारी देने वाले शख्स के लिए इनाम की घोषणा की है. हत्यारों का सुराग देने वालों को पुलिस 10 हजार का नकद इनाम देगी.

कोतवाली पुलिस की जांच के दौरान मृतक की पहचान सत्यमदास मानिकपुरी, उम्र 27 साल, निवासी वार्ड नंबर 26 घोठिया रोड, कवर्धा के रूप में की गई. मृतक पेशे से डांस टीचर था और पांडातराई के एक निजी स्कूल में बच्चों को डांस सिखाता था. शिकायत के मुताबिक घटना से एक दिन पहले वह रात करीब 8 बजे अपने घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा. अगले दिन रविवार शाम करीब 7 बजे लालपुर नर्सरी के पास उसका शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली.

शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सोमवार को शव की पहचान सत्यमदास मानिकपुरी के रूप में की. मामले में थाना कवर्धा में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. हालांकि, घटना के दो महीने बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है, जिससे इस मामले को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं.

पुलिस अधीक्षक ने घोषित किया इनाम

हत्यारों का सुराग मिलता न देख पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने घोषणा जारी करते हुए आरोपी की जानकारी देने या गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को 10 हजार नकद इनाम देने की घोषणा की है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

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