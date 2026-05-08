चयनित एसआई अभ्यर्थियों का सत्याग्रह: महिला थानेदार ने विधायक को सौंपी वर्दी, सरकार से न्याय मांग
एसआई भर्ती-2021 के चयनित अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को शहीद स्मारक पर सत्याग्रह किया.
Published : May 8, 2026 at 3:45 PM IST
जयपुर: सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 में मेहनत से चयनित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है. इस मांग को लेकर चयनित एसआई और उनके परिजनों ने शुक्रवार को जयपुर में शहीद स्मारक पर सत्याग्रह किया. इस दौरान धरियावद से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर धरनास्थल पर पहुंचे. एक चयनित महिला अभ्यर्थी ने उन्हें अपनी वर्दी सौंपी और न्याय दिलाने की गुहार की. इस बीच राजस्थान लोकसेवा आयोग ने पुरानी भर्ती को रद्द कर यह परीक्षा दुबारा करवाने का फैसला लिया है. हालांकि, इसे लेकर भी अभ्यर्थियों में रोष है. उनका कहना है कि दुबारा परीक्षा करवाकर क्या सरकार उनके खराब हुए पांच साल लौटा सकती है?
यह है पूरा मामला: साल 2021 में हुई एसआई भर्ती में पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामलों का एसओजी ने खुलासा किया. इसके बाद कई चयनित एसआई के साथ ही पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया. हाईकोर्ट ने इस भर्ती को निरस्त कर दिया. इसके बाद हाईकोर्ट की डबल बैंच ने भी यह फैसला बरकरार रखा. अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. हालांकि, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट की डबल बैंच के फैसले को यथावत रखा है.
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'सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करे सरकार': चयनित महिला एसआई संतोष कुमारी खराड़ी ने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में जाए और चयनित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाए. सरकार 'दूध का दूध और पानी का पानी' कर सकती है. वे बोली, उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार दोषियों के साथ उन्हें सजा नहीं देगी, जो लोग निर्दोष हैं. सरकार उन्हें न्याय देगी. उन्होंने कहा, सरकार ने दुबारा परीक्षा करवाने का फैसला लिया है. इस पर क्या कहा जाए.
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'पहले दो बार दे चुके, अब फिर परीक्षा क्यों?': वे बोली, उन्होंने अपनी वर्दी विधायक को सौंपी है. उन्होंने विधायक से मांग की है कि इस वर्दी की लाज रखी जाए. परीक्षा पास करने के बाद सरकार ने उन्हें जो वर्दी उन्हें पहनाई है. उसे वे आगे भी पहने. ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए. दुबारा परीक्षा करवाने के फैसले पर उन्होंने कहा, हम दुबारा परीक्षा क्यों दें? इस भर्ती के अभ्यर्थी पहले ही दो बार परीक्षा दे चुके हैं. एक परीक्षा पास कर वे एसआई बने. फिर दूसरी बार एसओजी ने उनकी परीक्षा ली. अब क्या खुद को सच्चा साबित करने के लिए बार-बार परीक्षा देते रहें.
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'पटवारी की नौकरी छोड़ एसआई में आए': इस भर्ती में चयनित हुए भगीरथ सिंह का कहना है कि वे पहले सेना में रहे. इसके बाद उनका पटवारी और वीडीओ में चयन हुआ. उन्होंने करीब डेढ़ साल तक पटवारी के रूप में सेवा भी दी. इसके बाद एसआई के पद पर ज्वाइन किया. उनका कहना है कि वे एनएसजी में थे. मुंबई में आतंकी हमले के समय एनएसजी ने एक-एक बंधक को सुरक्षित निकाला और आतंकियों को मार गिराया. एसआई भर्ती में दोषियों की सजा निर्दोषों को देना गलत है. जांच एजेंसियों को छंटनी करनी चाहिए. भले ही इसके लिए कितने भी प्रयास करने पड़े.
368 ने प्रोबेशन पीरियड में छोड़ी पहली नौकरी: उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर निर्दिषों को बचाना चाहिए. लेकिन अगर कोई गलत है, तो सजा जरूर मिलनी चाहिए. उन्होंने बताया कि 368 लोग ऐसे हैं. जिन्होंने प्रोबेशन पीरियड में कोई दूसरी नौकरी छोड़कर एसआई के पद पर ज्वाइन किया है. इनके किए सरकार को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए.
पांच साल खराब हुए, उनकी भरपाई कैसे?: वहीं, सुमन सैनी का कहना है कि उनकी एक ही मांग है कि सरकार उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाए. सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर मेहनत से चयनितों को लाभ दिलाया जाए. हालांकि, नई जानकारी यह है कि यह भर्ती परीक्षा दुबारा होगी. दुबारा परीक्षा करवाना ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं है. जितने लोगों ने पहले परीक्षा दी थी. उन्हीं का दुबारा एग्जाम हो रहा है. दुबारा परीक्षा देकर अगर कोई परीक्षा पास भी कर लेगा तो क्या जो पांच साल खराब हुए हैं. उनका क्या होगा.