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सत्या शर्मा लगातार दूसरी बार निर्विरोध MCD स्थायी समिति की अध्यक्ष चुनी गईं, सत्यपाल सिंह बने उपाध्यक्ष

सत्या शर्मा ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया: निर्वाचन के बाद सत्या शर्मा ने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा का विशेष रूप से धन्यवाद दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाने वाली स्थायी समिति को नया नेतृत्व मिल गया है. सोमवार को सिविक सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में हुए चुनाव में भाजपा पार्षद सत्या शर्मा लगातार दूसरी बार स्थायी समिति की अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुईं, जबकि करावल नगर वेस्ट वार्ड से पार्षद सत्यपाल सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया. दोनों नेताओं के निर्विरोध निर्वाचन को भाजपा ने निगम में अपने मजबूत संगठन और बहुमत का प्रतीक बताया है.

पांच प्रमुख संकल्पों पर आधारित होगा आगामी कार्यकाल: सत्या शर्मा ने कहा कि उनका आगामी कार्यकाल स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, शिक्षित दिल्ली, सुशासन और सशक्त निगम के पांच प्रमुख संकल्पों पर आधारित होगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने, कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण, निगम अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की सुविधाओं में सुधार, निगम स्कूलों में शिक्षा के स्तर को मजबूत करने तथा पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा

निगम को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य: उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से अधिक मजबूत एवं आत्मनिर्भर बनाना भी उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में रहेगा ताकि नागरिकों को समय पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें. सत्या शर्मा ने कहा कि स्थायी समिति में पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा और जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर लोकतांत्रिक एवं सकारात्मक चर्चा सुनिश्चित की जाएगी.

निगम चुनाव के दौरान किए गए वादे को करेंगे पूरा : उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने वर्ष 2022 के निगम चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे, उन्हें धरातल पर उतारना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी. पिछले बजट में घोषित जनहितकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया जाएगा.

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने भी दोहराई प्रतिबद्धता: नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पद उनके लिए सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है. उन्होंने कहा कि वह अध्यक्ष सत्या शर्मा के साथ मिलकर निगम को और अधिक मजबूत बनाने तथा दिल्लीवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे. उन्होंने कहा कि जनहित सर्वोपरि रहेगा और निगम की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.

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