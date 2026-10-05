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सत्य निकेतन में अभी नहीं होगी तोड़फोड़, PG हादसे के बाद एमसीडी ने शुरू की थी कार्रवाई

नई दिल्ली: राजधानी के मोती बाग स्थित सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला पीजी हॉस्टल हादसे के बाद प्रशासन और नगर निगम की ओर से की जा रही सख्त कार्रवाई पर फिलहाल ब्रेक लग गया है. अदालत के हस्तक्षेप के बाद इलाके की अन्य जर्जर और खतरनाक इमारतों को तोड़ने के डिमोलिशन एक्शन पर रोक लगा दी गई है. इस फैसले से स्थानीय भवन मालिकों और निवासियों ने बड़ी राहत की सांस ली है. आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर इस इलाके में अवैध निर्माण का आरोप लगया था.

कोर्ट में पहुंचा मामला, एमसीडी की कार्रवाई पर रोक

सत्य निकेतन में हुए भीषण हादसे के बाद एमसीडी ने आसपास की कई पुरानी, जर्जर और खतरनाक इमारतों को पहले एहतियात के तौर पर खाली कराया था. इसके बाद निगम प्रशासन ने इन खतरनाक इमारतों को तोड़ने के लिए औपचारिक नोटिस जारी किए थे. इसके बाद से एमसीडी अन्य असुरक्षित ढांचों को जमींदोज करने की प्रक्रिया में जुटी हुई थी. इसी कार्रवाई के बीच, कुछ भवन मालिकों ने अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने फिलहाल एमसीडी के डिमोलिशन एक्शन पर रोक लगा दी है. हालांकि, निगम अधिकारियों का कहना है कि अदालत ने भवन मालिकों के समक्ष कुछ शर्तें भी रखी हैं. यदि संपत्ति के मालिक इन कानूनी शर्तों का पालन नहीं करते हैं, तो भविष्य में इन इमारतों पर कार्रवाई का रास्ता फिर से खुल सकता है.

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पांच से छह दशक पुरानी इन इमारतों के ऊपर बिना किसी मजबूत पिलर (स्तंभ) के ही कई-कई मंजिलें खड़ी कर दी गई थीं. जिस पीजी में यह हादसा हुआ, उसकी स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बगल वाली इमारत को गिराने से पहले उसके ग्राउंड फ्लोर पर मोटे-मोटे लोहे के गार्डर लगाकर सपोर्ट देना पड़ा था, तब जाकर उसे तोड़ा जा सका. फिलहाल अदालत के इस नए फैसले के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है और आगे की कानूनी कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. स्ट्रक्चुरल सर्टिफिकेट एक ऐसा प्रमाणित दस्तावेज होता है, जिसे आमतौर पर किसी योग्य और अधिकृत स्ट्रक्चुरल इंजीनियर द्वारा जारी किया जाता है. इस प्रमाण पत्र में यह तस्दीक की जाती है कि इमारत का ढांचा जैसे उसकी नींव, कॉलम, बीम, स्लैब और छत पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत है या नहीं.

6 सितंबर के हादसे ने खोली थी व्यवस्था की पोल

गौरतलब है कि बीते 6 सितंबर को सत्य निकेतन क्षेत्र में पांच मंजिला पीजी हॉस्टल ढह जाने से एक बड़ा हादसा हुआ था. इस दर्दनाक दुर्घटना में पांच विद्यार्थियों सहित सात लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.हादसे के बाद जांच में चौंकाने वाली लापरवाहियां सामने आईं थीं. प्रशासनिक जांच में पता चला कि भवन मालिक बेसमेंट को कवर करके वहां कुछ और नए कमरे बनाने की अवैध तैयारी कर रहा था. इसी निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ और पांच मंजिला भारी-भरकम बिल्डिंग भरभराकर जमीन पर आ गिरी.