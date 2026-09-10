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सत्य निकेतन हादसा: कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स और पीजी बढ़ाए जाय, छात्रों ने दिल्ली सरकार से की मांग

सत्य निकेतन पीजी बिल्डिंग गिरा है, तब से लगातार छात्र प्राइवेट पीजी को खाली कर फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं.

सत्य निकेतन घटना
सत्य निकेतन घटना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर को पीजी की बिल्डिंग गिरने के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन चुका है. इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. अब बड़ी संख्या में छात्र यहां से पीजी खाली कर रहे हैं. देश के अलग-अलग इलाकों से पढ़ने के लिए दिल्ली पहुंचे छात्र अब यह मांग कर रहे हैं कि कॉलेज में ही उन्हें हॉस्टल मिल जाए ताकि वह पीजी माफिया के चंगुल में न फंसे.

देशबंधु कॉलेज के छात्र प्रकाश राय बताते हैं कि अलग-अलग स्टेट से दिल्ली पढ़ने के लिए अपने उज्जवल भविष्य की तलाश में छात्र पहुंचते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम जैसे छात्रों के लिए दिल्ली के कई बड़े कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स नहीं है जबकि यूनिवर्सिटी को यह बात सोचना चाहिए कि जब दूसरे राज्यों से छात्र यहां हमारे कॉलेज में पढ़ने आएंगे तो वह कहां रहेंगे. इसका नतीजा होता है कि लोग महंगे किराए पर कॉलेज के आसपास प्राइवेट पीजी में रुकते हैं, जहां उन्हें पैसा देने के बावजूद वह सुविधा नहीं मिलता, जिसके वह हकदार है. इसलिए हमारी मांग है दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कि दिल्ली में यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी की सुविधाएं बढ़ाई जाए.

सत्य निकेतन पीजी हादसा: छात्रों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स और पीजी बढ़ाने की मांग

देशबंधु कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्र सुजल बताते हैं कि कॉलेज के अंदर हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए, इससे आने-जाने में भी छात्रों को सुविधा होगी और साथ ही जो प्राइवेट पीजी चल रहे हैं, जो मनमाने तरीके से ₹15,000 से ₹18,000 पैसे छात्रों से वसूल रहे हैं, उस पर भी अंकुश लगेगा. प्राइवेट पीजी में छात्रों से पैसा तो लिया जाता है लेकिन उसे अनुसार उन्हें खाना भी नहीं मिलता, ऐसे में अगर कॉलेज में हॉस्टल्स बढ़ता है तो छात्रों को सभी प्रकार की सुविधा मिल सकेगी और पैसे भी कम लगेंगे.

छात्र प्राइवेट पीजी को खाली कर फ्लैट में शिफ्ट होने को मजबूर

छात्र मुकुल शर्मा बताते हैं कि हर कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए, खास कर दिल्ली में क्योंकि यहां छात्र बाहर राज्यों से पढ़ने के लिए आते हैं. ऐसे में प्राइवेट पीजी वाले पैसे भी ज्यादा लेते हैं, सुविधा भी कम होती है और सुरक्षा का भी कोई पैमाना नहीं होता, ऐसे में मेरा मानना है कि हॉस्टल्स कॉलेज के अंदर बढ़ने चाहिए.

बता दें कि जब से सत्य निकेतन पीजी बिल्डिंग गिरा है, तब से लगातार छात्र प्राइवेट पीजी को खाली कर फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं. उनका मानना है कि प्राइवेट पीजी उन्हें काफी महंगा पड़ता है और सुरक्षा के नाम पर जीरो है. ऐसे में जो हादसा हुआ है, उससे छात्र के अभिभावक भी चिंतित होकर लगातार पीजी को खाली कर रहे हैं, फ्लैट में बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं तो वहीं छात्रों का भी अब दिल्ली सरकार से यह मांग है कि यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में हॉस्टल्स और पीजी की संख्या में बढ़ोतरी की जाए.

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