ETV Bharat / state

सत्य निकेतन हादसे के बाद दुकानदारों का कारोबार ठप, कहा- रोजी-रोटी का एकमात्र जरिया हो गया बंद

व्यापारियों के मुताबिक कई दुकानों का मासिक किराया करीब 20 से 30 हजार रुपये तक है. ऐसे में सवाल ये है कि जिस व्यापारी की कमाई ही बंद हो गई हो, वो किराया कैसे देगा, परिवार का खर्च कैसे चलाएगा. दुकान में पड़ा सामान खराब हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा.

दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें अपना सामान तक ठीक से निकालने का मौका नहीं मिल रहा है. उनका कहना है कि अगर इमारत पहले से इतनी कमजोर और जर्जर थी, तो समय रहते इसकी जांच और कार्रवाई क्यों नहीं की गई. हादसे के बाद अचानक दुकानें खाली कराई जा रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन दुकानों में अपना कारोबार खड़ा किया, उनके नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा.

नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब प्रशासन और निगम की नजर उन तमाम इमारतों पर है, जिन्हें कमजोर और जर्जर माना जा रहा है. कई जगहों पर ऐसी इमारतों को खाली कराया जा रहा है. लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है. लेकिन इस कार्रवाई के बीच उन छोटे दुकानदारों की मुश्किलें भी सामने आ रही हैं, जिनकी रोजी-रोटी इन्हीं दुकानों से चलती है. किसी की परचून की दुकान है, किसी की इलेक्ट्रिशियन की दुकान तो कोई वर्षों से इसी जगह छोटा-मोटा कारोबार कर अपने परिवार का पेट पाल रहा है. अब दुकान बंद है और कमाई का रास्ता भी बंद हो गया है.

दुकानदारों का छलका दर्द

व्यापारियों की सबसे बड़ी शिकायत व्यवस्था को लेकर है. उनका सवाल है कि क्या किसी हादसे के बाद ही जर्जर इमारतों की सुध ली जाएगी. अगर किसी बिल्डिंग को पहले से कमजोर माना जा रहा था, तो वहां कारोबार करने वाले लोगों को पहले क्यों नहीं बताया गया? समय रहते नोटिस, जांच और कार्रवाई क्यों नहीं हुई और अगर अब सुरक्षा के लिहाज से इमारत खाली कराना जरूरी है, तो क्या प्रभावित दुकानदारों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या राहत का प्रावधान नहीं होना चाहिए.

पीजी में रहने वाले छात्रों के मन में डर बैठ गया:

सत्य निकेतन में पीजी बिल्डिंग हादसे के बाद अब दिल्ली में पीजी में रहने वाले छात्रों के मन में डर बैठ गया है. जिस कमरे को छात्र अपना दूसरा घर समझकर रहते हैं, उसी छत की सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं. हादसे के बाद सत्यनिकेतन और आसपास के इलाकों में रहने वाले कई छात्र कह रहे हैं कि अब पीजी में रहने का भरोसा ही खत्म हो गया है. कई छात्रों का कहना है कि एक साल पहले तक वो इसी इलाके में पीजी में रह चुके हैं. उस वक्त उन्हें कभी नहीं लगा कि जिस बिल्डिंग में वो रह रहे हैं, वहां उनकी सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा खतरा हो सकता है. लेकिन सत्य निकेतन में हुए हादसे ने उनकी सोच बदल दी. छात्रों का कहना है कि अब दोबारा ऐसी पीजी बिल्डिंग में रहने की हिम्मत नहीं होगी. पढ़ाई के लिए घर से दूर छात्रों के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सुरक्षा को लेकर बड़ा डर है.

सत्य निकेतन घटना: पीजी में रहने वाले छात्रों के मन में डर बैठ गया (ETV Bharat)

छात्र बताते हैं कि पीजी चुनते वक्त आमतौर पर सबसे पहले कॉलेज से दूरी, किराया और कमरे की सुविधाएं देखी जाती हैं. लेकिन बिल्डिंग कितनी मजबूत है, उसका स्ट्रक्चर कितना सुरक्षित है, फायर सेफ्टी के इंतजाम हैं या नहीं इन सवालों की जानकारी ज्यादातर छात्रों को नहीं होती. कई बार पीजी संचालक भी छात्रों को सिर्फ कमरे और सुविधाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन बिल्डिंग की वास्तविक सुरक्षा की जानकारी सामने नहीं आती.

ये भी पढ़ें: