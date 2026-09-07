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सत्य निकेतन हादसा: NUSI-ABVP ने संभाला राहत मोर्चा, उठाई हॉस्टल की मांग; AISA ने मांगी जवाबदेही

राजधानी के सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने की घटना के बाद छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

Student Hostel demand
छात्रों के लिए सुरक्षित हॉस्टल की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2026 at 5:12 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी के सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने की घटना के बाद छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. हादसे में कई छात्रों के मलबे में दबने और लोगों की मौत के बाद राहत-बचाव अभियान चलाया गया. इसी बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नेता और छात्र संगठन भी मौके पर पहुंचे. DUSU के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल झांसला और ABVP से जुड़े छात्रों ने राहत कार्य में मदद की, जबकि AISA ने सत्य निकेतन में धरना शुरू कर दिल्ली सरकार और DU प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है.

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे राहुल झांसला

DUSU के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल झांसला ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलने के करीब आधे घंटे बाद ही वह अपने साथियों के साथ सत्य निकेतन पहुंच गए थे. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य मौके पर किसी तरह का राजनीतिक प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर छात्रों और उनके परिवारों की मदद करना था. राहुल झांसला ने कहा कि संगठन लगातार घटनास्थल पर मौजूद है और किसी भी तरह की सहायता की जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि यह समय धरने या प्रदर्शन का नहीं, बल्कि संकट में फंसे छात्रों के साथ खड़े होने का है.

राहुल झांसला, पूर्व उपाध्यक्ष, DUSU (ETV Bharat)

NDRF के पहुंचने से पहले तीन छात्रों को निकाला

राहुल झांसला ने बताया कि NDRF की टीम के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले साथियों ने तीन विद्यार्थियों को मलबे से बाहर निकालने में मदद की. उन्होंने कहा कि हादसे के बाद सबसे पहली प्राथमिकता छात्रों की जान बचाना थी. उन्होंने इस घटना में जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. राहुल झांसला ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए.

ABVP ने भी उठाया जवाबदेही का मुद्दा

जेएनयू रिसर्च स्कॉलर और ABVP JNU यूनिट के सचिव प्रवीण पीयूष ने भी हादसे को लेकर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए दिल्ली भेजते हैं और उन्हें भरोसा होता है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे. प्रवीण पीयूष ने कहा कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है या नियमों की अनदेखी कर छात्रों की सुरक्षा को खतरे में डाला गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

Protest in Satya Niketan
सत्य निकेतन में धरना (ETV Bharat)

MCD की भूमिका की जांच की मांग

ABVP से जुड़े छात्रों ने नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. उनकी मांग है कि यह पता लगाया जाए कि पीजी भवन की सुरक्षा को लेकर संबंधित विभागों ने पहले क्या जांच की थी और भवन में निर्माण या मरम्मत से जुड़े काम को लेकर क्या अनुमति दी गई थी. उन्होंने कहा कि केवल हादसे के बाद जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं है. यह भी जांचना जरूरी है कि हादसे से पहले संबंधित अधिकारियों और विभागों ने अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभाई.

छात्रों के लिए सुरक्षित हॉस्टल की मांग

प्रवीण पीयूष ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित हॉस्टल उपलब्ध कराने की मांग भी की. छात्र संगठनों का कहना है कि DU में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में छात्र कैंपस के बाहर निजी पीजी में रहने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में हॉस्टल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्रों को निजी आवास पर निर्भर रहना पड़ता है. ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती रहने की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए.

हॉस्टल बनने तक PG का किराया दे सरकार

सत्य निकेतन हादसे के बाद आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन ASAP ने मार्च निकालकर छात्रों के लिए सुरक्षित हॉस्टल की मांग उठाई. प्रदर्शनकारियों ने पीजी के बढ़ते किराए और असुरक्षित आवास व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हॉस्टल बनने तक सरकार को छात्रों के पीजी का किराया देना चाहिए. ने कहा कि छात्रों और उनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट फैसला लेना चाहिए. वहीं आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सत्य निकेतन में पीजी के नाम पर छात्रों से लूट हो रही है और इलाके में पीजी माफिया सक्रिय है. उन्होंने दावा किया कि कुछ भाजपा नेताओं की संपत्तियां यहां होने के कारण एमसीडी कार्रवाई नहीं कर रही है. भारद्वाज ने केंद्र सरकार से हॉस्टल बनाने और तब तक पीजी का खर्च उठाने की मांग की. उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद की मौजूदगी पर भी सवाल उठाया और संबंधित अधिकारियों पर हुई कार्रवाई को अपर्याप्त बताया.

AISA का सत्य निकेतन में धरना शुरू

सत्य निकेतन हादसे को लेकर AISA ने भी मोर्चा खोल दिया है. संगठन की ओर से सत्य निकेतन में धरना शुरू किया गया है. AISA ने हादसे को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की है. AISA का कहना है कि यह घटना केवल एक इमारत के गिरने का मामला नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल है. संगठन ने पीजी संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जर्जर भवनों का हो सुरक्षा ऑडिट

AISA ने दावा किया है कि जिस पीजी इमारत में हादसा हुआ, वह पुरानी थी और वहां निर्माण से जुड़ा काम चल रहा था. संगठन ने इस बात की जांच की मांग की है कि भवन में अतिरिक्त निर्माण की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई.अगर किसी पुराने भवन में उसकी क्षमता और सुरक्षा की जांच किए बिना निर्माण की अनुमति दी गई है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए.पीजी भवनों का हो सुरक्षा ऑडिट:छात्र संगठनों ने दिल्ली में छात्रों के रहने वाले पीजी भवनों की सुरक्षा जांच कराने की मांग की है. संगठन ने मांग की है कि पुराने और जर्जर भवनों की पहचान कर उनका सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए. साथ ही, जिन भवनों में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, उनके खिलाफ समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए.

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