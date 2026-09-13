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सत्य निकेतन हादसा: मुश्किल घड़ी में स्थानीय लोग बने मसीहा! छात्रों के लिए फ्री आवास और भोजन की व्यवस्था

जर्जर इमारतों के बीच स्थानीय लोगों की इंसानियत ( Etv Bharat )