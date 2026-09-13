सत्य निकेतन हादसा: मुश्किल घड़ी में स्थानीय लोग बने मसीहा! छात्रों के लिए फ्री आवास और भोजन की व्यवस्था
दिल्ली के सत्य निकेतन में छात्रों केलिए मुश्किल की इस घड़ी में लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोलकर इंसानियत की मिसाल पेश की है.
Published : September 13, 2026 at 5:13 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर को पांच मंजिला इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के बाद अब हादसे से सटी जर्जर इमारत को पूरी तरह हटाने की कार्रवाई चल रही है. MCD की टीम विशेषज्ञों की निगरानी में ऊपर से नीचे की ओर इमारत को ध्वस्त कर रही है. लेकिन इस कार्रवाई के बीच सत्य निकेतन से इंसानियत की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है, जो दिल जीत लेने वाली है.
एक तरफ जर्जर इमारतों पर MCD का हथौड़ा चल रहा है, तो दूसरी तरफ जिन स्टूडेंट्स और स्थानीय लोगों के मकानों पर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है, उनके लिए आसपास के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं. स्थानीय निवासी इन बच्चों को रहने की जगह दे रहे हैं, ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
जर्जर इमारतों के बीच स्थानीय लोगों की इंसानियत: सत्य निकेतन में राजेश नाम के एक स्थानीय व्यक्ति भी इस नेक पहल में आगे आए हैं. राजेश इन बच्चों के खाने-पीने, रहने और उनकी तमाम जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं. ऐसे वक्त में जब कई स्टूडेंट्स के सामने रहने और खाने-पीने की समस्या खड़ी हो गई है, राजेश और स्थानीय लोगों की यह मदद उनके लिए बड़ी राहत बन रही है.
जरूरतमंद स्टूडेंट्स की मदद की जा रही है: सिर्फ राजेश ही नहीं, बल्कि आसपास के कई स्थानीय निवासियों ने भी जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए अपने घर खोल दिए हैं. कोई रहने की जगह दे रहा है, तो कोई खाने-पीने का इंतजाम कर रहा है. मुश्किल वक्त में स्थानीय लोगों की यह पहल बताती है कि हादसे के बाद भी इंसानियत और एक-दूसरे का साथ देने का जज्बा कायम है.
वहीं, MCD की कार्रवाई के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जर्जर इमारत का अब तक कितना हिस्सा गिराया जा चुका है और इसे पूरी तरह हटाने में और कितना समय लगेगा? आसपास रहने वाले लोगों और स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और कब तक इलाके से खतरा पूरी तरह टल पाएगा. सत्य निकेतन हादसे के बाद जहां MCD जर्जर इमारतों को हटाने में जुटी है, वहीं स्थानीय लोगों की यह पहल उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत है, जिनके सिर से छत का खतरा मंडरा रहा है. मुश्किल की इस घड़ी में लोगों ने अपने घर खोलकर इंसानियत की मिसाल पेश की है.
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