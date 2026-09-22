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दिल्ली के आली गांव में चला DDA का बुलडोजर, कई दुकानों, मकानों को किया गया ध्वस्त

DDA ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आली गांव में अवैध रूप से बनाई गई लगभग 15 दुकानों और पक्के मकानों/बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त किया है. सरिता विहार मेट्रो डिपो के पास स्थित करीब ढाई से साढ़े आठ एकड़ जमीन पर भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जे किए गए थे.

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के आली गांव इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है, जहां बड़े भूभाग पर फैले अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है. वही बताया गया है कि चार बीघा जमीन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा आज कार्रवाई की गई है.

दिल्ली के आली गांव में चला DDA का बुलडोजर: DDA द्वारा पहले ही नोटिस जारी किए गए थे और यह विध्वंस कार्रवाई अदालत के आदेश तथा GRAP-3 प्रतिबंध हटने के बाद की गई. हालांकि इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल के जवान की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी प्रकार का विरोध का सामना दिल्ली विकास प्राधिकरण को ना करना पड़े और उनकी कार्रवाई में किसी भी प्रकार का खलल ना पड़े और आसानी से बुलडोजर की कार्रवाई की जा सके.

बता दें कि आज तकरीबन चार बीघा जमीन पर से अतिक्रमण को हटाया गया है तो वहीं इस दौरान अब दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा अपनी जमीन पर आज बोर्ड लगा दिया गया है, जहां साफ तौर पर लिख दिया गया है कि यह जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण की है अगर यहां पर किसी भी प्रकार का कूड़ा या मलवा डाला जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है. बता दें कि जब से सादुल्लजॉब और सत्य निकेतन में बिल्डिंग हादसा हुआ है तब से नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध निर्माणों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है.

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