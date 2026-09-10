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सत्य निकेतन हादसा: सौरभ भारद्वाज का BJP विधायक पर बड़ा आरोप, पीजी वैध है तो MCD से पास नक्शा दिखाएं

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अनिल शर्मा कहां रह रहे हैं, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है, मामला अनधिकृत और अवैध कमर्शियल पीजी का है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा मंत्री आशीष सूद बार-बार कह रहे हैं कि ये अवैध निर्माण केजरीवाल के समय में बने हैं. केजरीवाल के पास कभी एमसीडी नहीं आई. दो साल हमारे पास बहुमत जरूर थी, मगर एमसीडी में भाजपा ने हमें सरकार और स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाने दी. सिर्फ इनके कहने से इनका कमिश्नर एमसीडी चला रहा था। मोटे तौर पर करीब 18 से 20 साल से एमसीडी भाजपा के पास है और अनिल शर्मा उस एमसीडी में डिप्टी मेयर भी रहे हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अनिल शर्मा हवा में रजिस्ट्री न दिखाएं, बल्कि उसे सार्वजनिक करें. वे उसी इलाके के दो बार पार्षद रहे हैं और उस वक्त भी उनके ऊपर बहुत आरोप लगे थे, जो सब लोग जानते हैं. अब वे दूसरी बार विधायक बने हैं, इसलिए एक पॉलिटिकल और पब्लिक पर्सन होने के नाते अगर वे किसी विवाद में फंस रहे हैं, तो हवा में लहराने के बजाय डॉक्यूमेंट दिखाएं.

''रजिस्ट्री ऐसे हवा में नहीं दिखाई जाती. अनिल शर्मा ने मीडिया को रजिस्ट्री नहीं दी. उन्होंने मीडिया से कहा है कि वो दे देंगे, लेकिन फोटो नहीं खींचने दी. जो रजिस्ट्री ऐसे हवा में हिलाई गई, वह किस काम की है? अनिल शर्मा अपनी रजिस्ट्री पब्लिक डोमेन में डालें ताकि हम भी देख सकें कि कितने गज जमीन की रजिस्ट्री है, कौन सी जमीन है, वह जमीन उन तक कैसे आई और उनके परिवार के कब्जे में जितनी जमीन है, क्या उतने की रजिस्ट्री उनके पास है या नहीं और वह रजिस्ट्री किस आधार पर हुई''?- सौरभ भारद्वाज, आप नेता-

गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बुधवार को भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने प्रेस वार्ता की. हम तो इसमें बोलना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने छेड़ दिया तो अब हम भी छेड़ेंगे. अनिल शर्मा ने पहले दो-तीन दिन हर जगह कहा कि उनका कोई पीजी नहीं है, लेकिन बुधवार को वे रजिस्ट्री दिखा रहे थे. प्रश्न तो यह है कि अब तक तो वे कह रहे थे कि उनकी ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है, जिसमें पीजी चल रहा हो, और अब वे रजिस्ट्री दिखा रहे हैं. इसका मतलब है कि अनिल शर्मा ने बुधवार को पहली बार मान लिया कि उनकी बिल्डिंग में पीजी चलते हैं.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने भाजपा विधायक अनिल शर्मा को अपना पीजी वैध होने का सबूत सार्वजनिक करने की चुनौती दी है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अनिल शर्मा का पीजी वैध है तो एमसीडी से पास नक्शा दिखाएं. 200 बेड के पीजी का कमर्शियल इस्तेमाल तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फायर एनओसी कहां है? पहले अनिल शर्मा अपना पीजी होने इनकार कर रहे थे, लेकिन अब अपना पीजी होने की बात मान ली है. ऐसे में उन्हें दिल्लीवालों को सच जांचने के लिए जमीन की रजिस्ट्री सार्वजनिक करनी चाहिए. हम उनके दादा परदादा की जमीन का चूल्हा टैक्स रिकॉर्ड दिखाने को तैयार हैं, लेकिन अब अनिल शर्मा बहानेबाजी कर भागे नहीं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के लोग और अनिल शर्मा बताएं कि क्या उन्होंने यह 300 से 400 गज की कमर्शियल बिल्डिंग एमसीडी से नक्शे पास कराकर बनाई है? अगर नक्शा एमसीडी से पास हुआ है तो अनिल शर्मा दिखा दें, हम मान लेंगे कि उनका निर्माण वैध है. अनिल शर्मा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की एक विधायक ने उनके कंस्ट्रक्शन की बार-बार एमसीडी में शिकायत की, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसका मतलब उनका निर्माण वैध है और उन्होंने नक्शा पास करके बनाया है.

पीजी वैध है तो एमसीडी से पास नक्शा दिखाएं:

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अनिल शर्मा एमसीडी से पास कराया गया नक्शा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फायर का सर्टिफिकेट दिखाएं. अगर वे 200 बेड का हॉस्टल बनाकर कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फायर सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लिया होगा. अनिल शर्म उसे दिखाएं और मैदान से भागें नहीं. इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने मीडिया को अनिल शर्मा के दो वीडियो दिखाए. पहले वीडियो में वह कह रहे थे कि उनका कोई पीजी नहीं है और दूसरे वीडियो जमीन की रजिस्ट्री दिखा रहे हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अनिल शर्मा ने खुद मान ली है कि जमीन उन्होंने खरीदी नहीं है, बल्कि वह उनके दादा-परदादा की जमीन है. सौरभ भारद्वाज ने अनिल शर्मा को चुनौती दी कि वे पहले अपनी रजिस्ट्री दिखाएं कि उनके पास कितने गज की रजिस्ट्री है. एक बार वे रजिस्ट्री दिखा दें, उसके बाद हम उस एरिया का चूल्हा टैक्स का रिकॉर्ड दिखा देंगे कि उनके दादा-परदादा की वहां कितनी जमीन थी.

सत्य निकेतन पीजी हादसे के बारे में बता रहे छात्रों को धमकी देकर चुप कराया गया - सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अनिल शर्मा अब मैदान से भागें नहीं और अगर उन्हें मानहानि का मुकदमा करना है तो पूरी ताकत से करें और मुझ पर भी करें. जब वे मानहानि का मुकदमा करेंगे, तब उन्हें कोर्ट के विटनेस बॉक्स में खड़ा करके कागज मांगे जाएंगे. भाजपा के कई नेता मानहानि का मुकदमा करके खुद ही फंस चुके हैं. प्रवेश वर्मा भी अपने ही मानहानि केस में फंस गए थे और उन्हें कोर्ट में कहना पड़ गया था कि वे अमरजीत सिंह बब्बू को नहीं जानते, जबकि वे उनके साथ जन्मदिन का केक काटते हुए वीडियो बनाते थे और उन्हें अपना बड़ा भाई बताते थे.

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से दो हजार किमी दूर से आए छात्रों के जो वीडियो सत्य निकेतन से सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, उनमें बार-बार छात्रों के मुंह से यह बात निकली है कि वहां भाजपा के नेता पीजी चलाते हैं. वीडियो में वहां के भाजपा के विधायक अनिल शर्मा और उनके किसी भाई के बारे में भी कहा गया है. यह सब लोगों ने खुद बोला है. सौरभ भारद्वाज ने बताया कि एक छात्रा का वीडियो भी आया है जिसमें वह बता रही है कि जब वे लोग कैमरे पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहां के स्थानीय लोग उनकी फोटो खींच रहे थे और कान के पास से गुजरते हुए कह रहे थे कि तुमको देख लेंगे, ज्यादा मत बोलो और किसी का नाम नहीं लेना है. वहां जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, उससे साफ है कि बड़े-बड़े शक्तिशाली लोग वहां मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि पीजी के अंदर उनका नाम जुड़े.





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