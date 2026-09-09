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सत्य निकेतन हादसे के बाद जागा प्रशासन, जर्जर इमारतों पर चला MCD का बुलडोजर, अवैध PG पर भी शिकंजा

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के सत्यनिकेतन में हुए दर्दनाक PG हादसे के बाद अब MCD और प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है. हादसे के बाद सत्य निकेतन और आसपास के इलाकों में जर्जर और खतरनाक इमारतों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. ऐसी ही एक इमारत को खतरनाक घोषित किए जाने के बाद पहले खाली कराया गया और इसके बाद रात से ही उसे गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर खतरनाक इमारतों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई पहले ही कर दी जाती, तो शायद इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था. लोगों का कहना है कि प्रशासन को पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी इमारत रहने के लिहाज से सुरक्षित नहीं है और किन जगहों पर नियमों का उल्लंघन कर PG संचालित किए जा रहे हैं. एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय ऐसी इमारतों की नियमित जांच पहले से होनी चाहिए थी. उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो शायद कई बच्चों की जान बचाई जा सकती थी.

टोनी राणा,स्थानीय निवासी (ETV Bharat)

अवैध PG पर भी कार्रवाई तेज

सत्यनिकेतन में शुरू हुई कार्रवाई अब सिर्फ एक इमारत तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अवैध निर्माण और नियमों का उल्लंघन कर चलाए जा रहे PG को लेकर भी प्रशासन और MCD की सक्रियता बढ़ गई है. टीमें इमारतों की स्थिति, निर्माण और इस्तेमाल से जुड़े नियमों की जांच कर रही हैं. जहां गंभीर खामियां या अवैध निर्माण सामने आ रहा है, वहां कार्रवाई की जा रही है. PG को लेकर चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में बड़ी संख्या में छात्र और नौकरीपेशा युवा किराए पर रहते हैं. कई बार उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि जिस इमारत में वे रह रहे हैं, वह सुरक्षा और निर्माण नियमों के मुताबिक है या नहीं.