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सत्य निकेतन हादसे के बाद जागा प्रशासन, जर्जर इमारतों पर चला MCD का बुलडोजर, अवैध PG पर भी शिकंजा

हादसे के बाद सत्यनिकेतन और आसपास के इलाकों में जर्जर और खतरनाक इमारतों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

After Satya Niketan PG Tragedy, MCD Cracks Down on Dilapidated Buildings and Illegal PGs
जर्जर इमारतों पर चला MCD का बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2026 at 11:38 AM IST

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नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के सत्यनिकेतन में हुए दर्दनाक PG हादसे के बाद अब MCD और प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है. हादसे के बाद सत्य निकेतन और आसपास के इलाकों में जर्जर और खतरनाक इमारतों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. ऐसी ही एक इमारत को खतरनाक घोषित किए जाने के बाद पहले खाली कराया गया और इसके बाद रात से ही उसे गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर खतरनाक इमारतों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई पहले ही कर दी जाती, तो शायद इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था. लोगों का कहना है कि प्रशासन को पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी इमारत रहने के लिहाज से सुरक्षित नहीं है और किन जगहों पर नियमों का उल्लंघन कर PG संचालित किए जा रहे हैं. एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय ऐसी इमारतों की नियमित जांच पहले से होनी चाहिए थी. उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो शायद कई बच्चों की जान बचाई जा सकती थी.

टोनी राणा,स्थानीय निवासी (ETV Bharat)

अवैध PG पर भी कार्रवाई तेज

सत्यनिकेतन में शुरू हुई कार्रवाई अब सिर्फ एक इमारत तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अवैध निर्माण और नियमों का उल्लंघन कर चलाए जा रहे PG को लेकर भी प्रशासन और MCD की सक्रियता बढ़ गई है. टीमें इमारतों की स्थिति, निर्माण और इस्तेमाल से जुड़े नियमों की जांच कर रही हैं. जहां गंभीर खामियां या अवैध निर्माण सामने आ रहा है, वहां कार्रवाई की जा रही है. PG को लेकर चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में बड़ी संख्या में छात्र और नौकरीपेशा युवा किराए पर रहते हैं. कई बार उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि जिस इमारत में वे रह रहे हैं, वह सुरक्षा और निर्माण नियमों के मुताबिक है या नहीं.

हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

सत्यनिकेतन हादसे ने राजधानी में जर्जर इमारतों और अवैध PG के पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि क्या ऐसी इमारतों की नियमित जांच होती है और क्या हादसे से पहले ही संभावित खतरे की पहचान की जा सकती थी. एक स्थानीय निवासी ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है, वह सही है. अगर कोई PG नियमों के खिलाफ चल रहा है तो उसे बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है.

सिर्फ बुलडोजर नहीं, नियमित निगरानी की जरूरत

स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद बुलडोजर चलाना ही पर्याप्त नहीं है. जरूरत इस बात की है कि दिल्ली में जर्जर इमारतों और PG की नियमित जांच की जाए. जहां भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिले, वहां हादसे का इंतजार किए बिना कार्रवाई हो. फिलहाल सत्यनिकेतन में डिमॉलिशन की कार्रवाई जारी है. अब नजर इस बात पर है कि जर्जर इमारतों और अवैध PG के खिलाफ शुरू हुआ यह अभियान राजधानी के दूसरे इलाकों तक कितनी तेजी से पहुंचता है और प्रशासन की कार्रवाई कितनी प्रभावी साबित होती है.

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