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सत्य निकेतन पीजी हादसा: मजिस्ट्रेट जांच कमेटी ने आम लोगों से मांगे साक्ष्य, 22 सितंबर तक जमा कर सकेंगे दस्तावेज

सत्य निकेतन इमारत ढहने के मामले में सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी ने आम जनता से सबूत और गवाही मांगे हैं.

Satya Niketan Tragedy
सत्‍य निकेतन हादसे के बाद जायजा लेने पहुंचीं रेखा गुप्‍ता (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2026 at 2:06 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बहुचर्चित सत्य निकेतन इमारत ढहने के मामले में जांच प्रक्रिया तेज हो गई है. डीयू साउथ कैंपस के पास स्थित 'हॉस्टल डेज' नामक पांच मंजिला पीजी बिल्डिंग के अचानक ढहने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी ने आम जनता से सबूत और गवाही मांगे हैं. राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के मंडलायुक्त कार्यालय की ओर से इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है.

मजिस्ट्रेट जांच के आदेश और कानूनी दायरा

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 196(1) के अंतर्गत गत 6 सितंबर को सत्य निकेतन स्थित मकान संख्या 14 (स्ट्रक्चर्ड बेसमेंट एवं जी+4 मंजिला बहुमंजिला भवन) के ढहने की घटना की मजिस्ट्रीयल जांच के निर्देश दिए गए थे. इसी क्रम में अब जांच अधिकारी ने घटना से जुड़े पुख्ता तथ्यों को जुटाने के लिए आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है. मंडलायुक्त सचिव (राजस्व) नीरज सेमवाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस घटना से संबंधित आम लोगों के पास कोई साक्ष्य है तो वह जांच अधिकारी को दे सकता है.

ऐसे दर्ज कराएं अपनी गवाही और साक्ष्य

प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, जो भी व्यक्ति इस दुर्घटना के संबंध में मौखिक साक्ष्य देना चाहता है या कोई दस्तावेजी सामग्री, फोटो या अन्य सुबूत प्रस्तुत करना चाहता है, वह जांच अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है. इच्छुक व्यक्ति सादे कागज पर एक लिखित आवेदन तैयार कर मंडलायुक्त कार्यालय सिविल लाइन्स को भेज सकता है. इसके अलावा साक्ष्य या दस्तावेज आधिकारिक ईमेल आईडी divcom@nic.in पर भी ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं.

आवेदन में ये विवरण जरूरी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले आवेदक को अपने प्रार्थना पत्र के साथ कुछ बुनियादी विवरण देना आवश्यक है. इनमें व्यक्तिगत जानकारी शामिल हैं. घटना के संबंध में साक्ष्य देने के लिए आवेदन करने की परिस्थितियां अथवा कारण भी बता सकते हैं. राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, ऐसे सभी आवेदन 22 सितंबर तक या उससे पहले कार्यालय में अनिवार्य रूप से पहुंच जाने चाहिए. राजस्व सचिव नीरज सेमवाल के मुताबिक, इस उच्च-स्तरीय मजिस्ट्रीयल जांच के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किन प्रशासनिक लापरवाहियों और अवैध निर्माण के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई बेकसूर छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी. अब देखना यह होगा कि आम लोगों द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर जांच कमेटी किन मुख्य दोषियों तक पहुंचती है.

बता दें कि सत्य निकेतन हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे. वर्तमान में सभी आरोपी जेल में हैं. जिम्मेदार पाए जाने वाले पांच एमसीडी अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया. साथ ही दिल्ली में पांचवीं मंजिल वाले भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए गए.

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