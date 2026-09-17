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सत्य निकेतन पीजी हादसा: मजिस्ट्रेट जांच कमेटी ने आम लोगों से मांगे साक्ष्य, 22 सितंबर तक जमा कर सकेंगे दस्तावेज

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बहुचर्चित सत्य निकेतन इमारत ढहने के मामले में जांच प्रक्रिया तेज हो गई है. डीयू साउथ कैंपस के पास स्थित 'हॉस्टल डेज' नामक पांच मंजिला पीजी बिल्डिंग के अचानक ढहने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी ने आम जनता से सबूत और गवाही मांगे हैं. राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के मंडलायुक्त कार्यालय की ओर से इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है.

मजिस्ट्रेट जांच के आदेश और कानूनी दायरा

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 196(1) के अंतर्गत गत 6 सितंबर को सत्य निकेतन स्थित मकान संख्या 14 (स्ट्रक्चर्ड बेसमेंट एवं जी+4 मंजिला बहुमंजिला भवन) के ढहने की घटना की मजिस्ट्रीयल जांच के निर्देश दिए गए थे. इसी क्रम में अब जांच अधिकारी ने घटना से जुड़े पुख्ता तथ्यों को जुटाने के लिए आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है. मंडलायुक्त सचिव (राजस्व) नीरज सेमवाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस घटना से संबंधित आम लोगों के पास कोई साक्ष्य है तो वह जांच अधिकारी को दे सकता है.

ऐसे दर्ज कराएं अपनी गवाही और साक्ष्य

प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, जो भी व्यक्ति इस दुर्घटना के संबंध में मौखिक साक्ष्य देना चाहता है या कोई दस्तावेजी सामग्री, फोटो या अन्य सुबूत प्रस्तुत करना चाहता है, वह जांच अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है. इच्छुक व्यक्ति सादे कागज पर एक लिखित आवेदन तैयार कर मंडलायुक्त कार्यालय सिविल लाइन्स को भेज सकता है. इसके अलावा साक्ष्य या दस्तावेज आधिकारिक ईमेल आईडी divcom@nic.in पर भी ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं.