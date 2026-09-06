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दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही बिल्डिंग, सौरभ भारद्वाज और अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

सत्य निकेतन में पीजी बिल्डिंग घटना पर सौरभ भारद्वाज और अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल ( Etv Bharat )

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस तरह की घटना के बाद एक बार फिर बिल्डिंग ऑडिट के नाम पर कार्रवाई शुरू होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके नाम पर कारोबारियों, जिम, होटल और अस्पतालों से करोड़ों रुपये वसूले जाएंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि केवल ऑडिट कराने या कागजी कार्रवाई से इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती. इसके लिए जिम्मेदारी तय करने और भवन विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत है.

आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सत्य निकेतन की घटना को लेकर दिल्ली नगर निगम के बिल्डिंग विभाग पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह घटना साकेत में हुई बिल्डिंग गिरने की घटना जैसी ही है और ऐसे हादसों के बाद भी व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता. उन्होंने आरोप लगाया कि MCD के बिल्डिंग विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ट्रांसफर की कीमत 1.25 करोड़ रुपये तक है. सौरभ भारद्वाज ने कहा जब व्यवस्था में इस तरह का भ्रष्टाचार रहेगा तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल होगा.

नई दिल्ली: राजधानी के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को छात्रों के रहने वाली एक पीजी बिल्डिंग ढहने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि यह पीजी दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा था. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि मलबे में करीब 30 से 40 छात्रों के दबे होने की आशंका है. घटना के बाद इमारतों की सुरक्षा और दिल्ली में भवन निर्माण व निगरानी व्यवस्था को लेकर राजनीतिक सवाल भी उठने लगे हैं.

अभिजीत दीपके बोले- ‘PM ने DU में शिक्षा ढांचे पर कम बात की’:

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक दिन पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया था और वहां राजनीतिक भाषण दिया. अभिजीत दीपके ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ‘दिमागी नक्सल’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन देश और खासकर विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे की स्थिति पर बहुत कम बात हुई. दीपके ने कहा कि इसके अगले ही दिन रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस क्षेत्र में छात्रों के रहने वाली इमारत का ढहना गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मलबे में कितने लोग फंसे हैं और कितने लोग प्रभावित हुए हैं.

आखिर कब तक खराब व्यवस्था की कीमत चुकाएंगे छात्र?:

अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया कि देश में छात्र आखिर कब तक खराब बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक लापरवाही की कीमत चुकाते रहेंगे. उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में भी छात्र सुविधाओं और सहायता की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में पढ़ने वाले छात्र भी सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों को सुरक्षित कक्षाएं, सुरक्षित हॉस्टल और सम्मान के साथ रहने की बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि क्या छात्रों की यह मांग बहुत ज्यादा है.

प्रधानमंत्री से भी किया सवाल

अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि क्या वह दोबारा दिल्ली विश्वविद्यालय आकर इस घटना पर जवाब देंगे और बताएंगे कि छात्रों के रहने वाली इमारत आखिर कैसे ढह गई.

सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद NSUI ने छात्रों और उनके परिजनों से न घबराने की अपील की है. संगठन ने कहा कि संकट की इस घड़ी में कार्यकर्ता राहत और सहायता के लिए मैदान में हैं. आपात स्थिति में छात्र 8999999115, 8875833833, 7248354696 और 7355577090 पर संपर्क कर सकते हैं.



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