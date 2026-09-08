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सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD अलर्ट, जर्जर और अवैध इमारतों पर होगी सख्त कार्रवाई

सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी ने बढ़ाई निगरानी,पूर्वी जोन के चेयरमैन ने की भवन विभाग समेत संबंधित अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी अलर्ट,नियम तोड़नेवालों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश
सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी अलर्ट,नियम तोड़नेवालों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2026 at 2:46 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत के अचानक ढहने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने राजधानी में कमजोर और असुरक्षित भवनों को लेकर निगरानी बढ़ा दी है. हादसे में कई लोगों की जान जाने के बाद अब निगम ने ऐसी इमारतों को चिन्हित कर समय रहते कार्रवाई करने की कवायद तेज कर दी है.इसी कड़ी में एमसीडी के पूर्वी जोन के चेयरमैन यशपाल सिंह कैंतुरा ने जोन के भवन विभाग समेत संबंधित अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन निर्माण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.

नियमों की अनदेखी कर निर्माण किए भवनों को नोटिस: कैंतुरा ने अधिकारियों से कहा कि जिन भवनों में नियमों की अनदेखी कर निर्माण किया गया है, उन्हें चिन्हित कर नोटिस जारी किए जाएं. जरूरत पड़ने पर ऐसे भवनों को खाली कराने की कार्रवाई भी की जाए, ताकि किसी संभावित हादसे को पहले ही रोका जा सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए.

राजधानी में कमजोर और असुरक्षित भवनों को लेकर निगरानी बढ़ाई गई (ETV Bharat)

बेसमेंट के गलत इस्तेमाल को लेकर भी विशेष निर्देश: समीक्षा बैठक में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और बेसमेंट के गलत इस्तेमाल को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए. चेयरमैन ने कहा कि जहां आवासीय या अन्य भवनों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं अथवा बेसमेंट का निर्धारित नियमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां तत्काल कार्रवाई की जाए.

जर्जर, कमजोर इमारतों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करने के आदेश: एमसीडी के पूर्वी जोन के चेयरमैन ने जर्जर, कमजोर और ऐसी इमारतों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करने को कहा, जिनसे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि केवल शिकायत मिलने का इंतजार ना किया जाए, बल्कि संवेदनशील इलाकों में सक्रिय रूप से निरीक्षण कर जोखिम वाली इमारतों की पहचान की जाए.कैंतुरा ने कहा कि सत्य निकेतन की घटना बेहद दुखद है और ऐसे हादसों से सबक लेते हुए निगम को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होगी. उनका कहना है कि समय रहते कमजोर भवनों पर कार्रवाई होने से भविष्य में जान-माल के नुकसान की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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