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सत्य निकेतन हादसा: MCD की कार्रवाई जारी, 25 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, 1,523 PG का हुआ सर्वे

दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए पीजी इमारत हादसे के बाद एमसीडी का बुलडोजर एक्शन और जांच अभियान जारी है.

MCD की कार्रवाई जारी
MCD की कार्रवाई जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2026 at 10:10 PM IST

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नई दिल्ली: सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में अवैध और खतरनाक निर्माणों के खिलाफ एमसीडी का अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा. शुक्रवार को निगम ने सभी 12 जोनों में व्यापक प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए 25 स्थानों पर ध्वस्तीकरण किया. इसके अलावा चार संपत्तियों को सील किया गया, छह कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और चार ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए. एमसीडी का कहना है कि मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली (एमपीडी) और भवन उप-नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ खतरनाक और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

पिछले दो दिनों में भी निगम ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है. इससे पहले 41 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया था, जबकि 61 अन्य संपत्तियों को एमपीडी और भवन उप-नियमों के उल्लंघन के कारण सील किया गया. लगातार तीसरे दिन कार्रवाई होने से साफ है कि सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी ने अवैध और खतरनाक निर्माणों की जांच को प्राथमिकता दी है.

शुक्रवार को दक्षिण जोन के सत्य निकेतन, दक्षिण-पश्चिम जोन के वसंत कुंज, उत्तरी जोन के बुराड़ी, केशवपुरम जोन के शालीमार बाग, मध्य जोन के कृष्णा पार्क, आदर्श नगर स्थित राजन बाबू रोड और उत्तर-पूर्वी जोन के नेहरू विहार के चंदू नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. पुरानी दिल्ली जोन में दिल्ली गेट बाजार, दरियागंज स्थित एक संपत्ति पर भी कार्रवाई हुई. यहां पांचवीं मंजिल की छत पर बनाए गए दो पैनलों को ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान दरियागंज थाना पुलिस का सहयोग लिया गया.

एमसीडी का तोड़फोड़ एक्शन
एमसीडी का तोड़फोड़ एक्शन (ETV Bharat)

इस अभियान के साथ एमसीडी ने दिल्लीभर में पीजी भवनों का व्यापक फील्ड सर्वेक्षण भी शुरू किया है. अब तक करीब 1,523 ऐसे भवनों की पहचान की गई है, जहां पेइंग गेस्ट सुविधाएं संचालित हो रही हैं. इन भवनों में लगभग 33,500 लोग रह रहे हैं. सर्वेक्षण के दौरान जुटाए गए विवरणों को समेकित किया जा रहा है और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सत्य निकेतन हादसे के बाद पीजी भवनों की स्थिति, भवनों की सुरक्षा और अनधिकृत निर्माण भी जांच के दायरे में आ गए हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में पीजी भवनों और नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई और तेज हो सकती है.

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