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DU के हर कॉलेज में हॉस्टल सुविधा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई से इनकार किया

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. आज वकील विमल त्यागी ने इस मामले को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए आज ही सुनवाई की मांग की. तब कोर्ट ने कहा कि इस पर कोर्ट आज कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं कर सकता. कोर्ट ने कहा कि आप जनहित याचिका दायर कीजिए ये अपने आप लिस्ट हो जाएगी.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि सत्य निकेतन में पीजी वाले बिल्डिंग के गिरने के मामले पर 7 सितंबर को ही सुनवाई हुई थी. आपकी याचिका पर कल यानि बुधवार को सुनवाई होगी. बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई का दिन है. आप याचिका दाखिल कीजिए ये अपने आप बुधवार को लिस्ट हो जाएगी. आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. कोर्ट ने विमल त्यागी से पूछा कि क्या इस मामले पर अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है.