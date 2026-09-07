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सत्य निकेतन हादसा: CJP ने उठाए PG माफिया-पॉलिटिकल नेक्सस पर सवाल, सात मांगें रखीं

पहली मांग: स्वतंत्र आपराधिक जांच: CJP ने सबसे पहले स्वतंत्र आपराधिक जांच की मांग की है. पार्टी का कहना है कि जांच सिर्फ सत्य निकेतन हादसे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पीजी मालिकों, राजनीतिक लोगों और अन्य संबंधित पक्षों के बीच कथित गठजोड़ की भी जांच होनी चाहिए. सौरव दास ने कहा कि ऐसे हादसे बार-बार होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ जाता है और किसी की जवाबदेही तय नहीं होती.

युवाओं को कॉकरोच की तरह रहने पर मजबूर किया जा रहा: सौरव दास ने कहा कि सरकार में बैठे लोगों ने युवाओं को 'कॉकरोच की तरह' रहने के लिए छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि युवा अब जाग चुका है और जवाब मांग रहा है. उन्होंने कहा कि जब युवा सवाल पूछता है तो उसे अलग-अलग नामों से संबोधित किया जाता है. दास ने कहा कि CJP की टीम हादसे के बाद से मौके पर मौजूद है और अपनी सीमित संसाधनों के साथ प्रभावित लोगों की मदद कर रही है.

MCD ने असुरक्षित इमारत का नोटिस लगाया था: सौरव दास ने कहा कि सत्य निकेतन में बड़ी संख्या में पीजी संचालित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों से यह जानकारी मिली है कि हादसे वाली इमारत को लेकर MCD की ओर से असुरक्षित होने का नोटिस लगाया गया था. इसके बावजूद वहां निर्माण कार्य जारी रहा और छात्रों को भवन खाली कराने के लिए नहीं कहा गया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इमारत को असुरक्षित घोषित किया गया था तो वहां इतने छात्रों के रहने की अनुमति कैसे मिली. CJP ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच के साथ यह भी पता लगाया जाए कि पीजी संचालक और भवन मालिक किन राजनीतिक लोगों के संपर्क में थे और क्या उन्हें किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण हासिल था.

नई दिल्ली: राजधानी के सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने की घटना के बाद अब जवाबदेही को लेकर सवाल तेज हो गए हैं. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने आरोप लगाया कि हादसा केवल एक इमारत के गिरने की घटना नहीं, बल्कि जवाबदेही की कमी और पीजी मालिकों, राजनीतिक संरक्षण तथा संबंधित एजेंसियों के बीच कथित गठजोड़ का नतीजा है. उन्होंने घटना की स्वतंत्र आपराधिक जांच समेत सरकार के सामने सात मांगें रखी हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं को जवाब मांगने पर ‘नाराज फूफा’ और ‘दिमागी नक्सल’ जैसे टैग दिए जाते हैं.

दिल्ली के सभी भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट: दूसरी मांग के तहत CJP ने दिल्ली और देशभर में भवनों का इंजीनियरिंग-ग्रेड स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की है. इसमें खास तौर पर स्कूल, कॉलेज और छात्रों के रहने की जगहों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. CJP का कहना है कि देश के युवाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है.

13 जिला समितियों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग: तीसरी मांग हौज रानी हादसे के बाद गठित 13 जिला समितियों को लेकर है. सौरव दास के अनुसार, इन समितियों को ऐसे भवनों का सर्वे करने, सरकार को दैनिक और साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी. CJP का आरोप है कि करीब तीन महीने बीतने के बावजूद समितियों का काम प्रभावी तरीके से नहीं हुआ. पार्टी ने 48 घंटे के भीतर इन समितियों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की है. इसमें कितने सर्वे हुए, कितनी इमारतें सील हुईं, क्या कार्रवाई हुई, समिति में कौन-कौन सदस्य थे और उन्होंने कब काम किया. इन सभी जानकारियों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है.

छात्रों के लिए PG की ऑनलाइन सेफ्टी डेटाबेस की मांग: चौथी मांग के तहत CJP ने एक सार्वजनिक और ऑनलाइन सर्च किए जा सकने वाले डेटाबेस की मांग की है. इसमें छात्रों को यह पता चल सके कि कौन सा PG सुरक्षा प्रमाणपत्र और जरूरी मंजूरी रखता है और कौन नियमों का पालन कर रहा है. पार्टी का कहना है कि इससे छात्र कमरा लेने से पहले संबंधित पीजी की सुरक्षा स्थिति की जानकारी हासिल कर सकेंगे.

DU छात्रों के लिए समयबद्ध हॉस्टल निर्माण: CJP ने दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल की कमी का मुद्दा भी उठाया. सौरव दास ने कहा कि DU में करीब 7 हजार छात्रों के लिए ही आवास की सुविधा है, जबकि विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या लाखों में है. उन्होंने सरकार से मांग की कि छात्रों के लिए नए हॉस्टल बनाए जाएं और इनके निर्माण के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किया जाए.

मृतकों के परिजनों को एक करोड़, घायलों को 20 लाख रुपये: छठी मांग मुआवजे को लेकर है. CJP ने सत्य निकेतन हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को एक करोड़ रुपये और घायलों को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की है. पार्टी ने मुआवजे का भुगतान समयबद्ध तरीके से करने की मांग की है.

मंत्री की भी जवाबदेही तय हो: CJP की सातवीं और सबसे जरूरी मांग मंत्री स्तर पर जवाबदेही तय करने की है. सौरव दास ने दिल्ली के शहरी विकास एवं नियोजन और शिक्षा मंत्री आशीष सूद की जवाबदेही तय करने की मांग की.



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