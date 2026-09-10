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सत्य निकेतन हादसा: पड़ोसी इमारत का नियंत्रित ध्वस्तीकरण जारी, अवैध निर्माण पर भी MCD सख्त

बुधवार को भी क्षतिग्रस्त इमारत को हटाने के लिए कार्रवाई की गई थी.अधिकारियों का पूरा फोकस इस बात पर है कि ध्वस्तीकरण के दौरान आसपास की संरचनाओं पर अतिरिक्त दबाव या कंपन न पड़े.इसी वजह से इमारत को चरणबद्ध और नियंत्रित तरीके से हटाया जा रहा है.साथ ही ध्वस्तीकरण से निकलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए डस्ट मिटिगेशन की व्यवस्था की गई है.

6 सितंबर को सत्य निकेतन में मरम्मत कार्य के दौरान पांच मंजिला जर्जर इमारत अचानक भरभराकर गिर गई थी.हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे.इमारत गिरने के कारण उससे सटी एक अन्य इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई थी.इसमें दरारें आने और संरचनात्मक रूप से कमजोर होने के बाद इसे भी असुरक्षित माना गया.इसके बाद MCD ने इसे नियंत्रित तरीके से हटाने का फैसला लिया.

नई दिल्ली: सत्य निकेतन में 6 सितंबर को पांच मंजिला इमारत के ढहने के बाद उससे सटी क्षतिग्रस्त इमारत को सुरक्षित तरीके से हटाने की कार्रवाई गुरुवार को भी जारी है.दिल्ली नगर निगम (MCD) ने पड़ोसी इमारत के नियंत्रित ध्वस्तीकरण का काम दोबारा शुरू किया है.कार्रवाई के दौरान आसपास की इमारतों और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है.धूल के प्रसार को रोकने के लिए मौके पर डस्ट मिटिगेशन के इंतजाम भी किए गए हैं.

12 जोन में MCD का विशेष अभियान

सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD ने कार्रवाई को केवल घटनास्थल तक सीमित नहीं रखा है.9 सितंबर को निगम ने दिल्ली के सभी 12 जोन में विशेष अभियान चलाया.इस दौरान अनधिकृत निर्माण, संपत्तियों के अवैध इस्तेमाल और संरचनात्मक रूप से असुरक्षित इमारतों को जांच के दायरे में लिया गया. निगम की टीमों ने अलग-अलग इलाकों में ऐसी संपत्तियों की पहचान और जांच की, जहां भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन, स्वीकृत उपयोग से अलग तरीके से संपत्ति का इस्तेमाल या संरचनात्मक सुरक्षा से जुड़ी खामियां पाई गईं.अभियान का उद्देश्य ऐसी इमारतों को चिह्नित करना है, जिनसे भविष्य में सत्य निकेतन जैसी घटनाओं का खतरा पैदा हो सकता है.

हादसे के बाद अवैध निर्माण पर नजर

सत्य निकेतन हादसे ने दिल्ली में अनधिकृत निर्माण और कमजोर इमारतों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.हादसे के बाद MCD एक तरफ प्रभावित और असुरक्षित इमारत को हटाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ राजधानी के सभी 12 जोन में ऐसी संपत्तियों की पहचान की जा रही है, जो निर्माण नियमों का उल्लंघन कर रही हैं या जिनका इस्तेमाल स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा.

आने वाले दिनों में अभियान के दौरान चिन्हित संपत्तियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.ऐसे में अब निगरानी इस बात पर रहेगी कि सत्य निकेतन हादसे के बाद शुरू हुआ MCD का अभियान कितनी दूर तक पहुंचता है और कितनी असुरक्षित या नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों पर कार्रवाई होती है. वहीं, सत्य निकेतन में पड़ोसी इमारत का नियंत्रित ध्वस्तीकरण पूरा होने तक निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती आसपास की संरचनाओं को किसी भी अतिरिक्त नुकसान से बचाने की है.6 सितंबर के हादसे में सात लोगों की मौत के बाद दिल्ली में जर्जर और अनधिकृत निर्माण वाली इमारतों के खिलाफ MCD की कार्रवाई पर अब सभी की नजर बनी हुई है.

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