ETV Bharat / state

सत्य निकेतन हादसे के बाद LG सख्त: एक सप्ताह में पीजी हब्स में सुरक्षा ऑडिट के आदेश, छात्रों के लिए बनेंगे नए हॉस्टल

डीयू साउथ कैंपस के पास हुए हादसे के बाद जागा प्रशासन, अवैध पीजी पर कसेगा शिकंजा.

डीयू साउथ कैंपस के पास हुए हादसे के बाद LG की मुख्यमंत्री व अधिकारियों के साथ बैठक
डीयू साउथ कैंपस के पास हुए हादसे के बाद LG की मुख्यमंत्री व अधिकारियों के साथ बैठक (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2026 at 1:15 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के डीयू साउथ कैंपस के निकट सत्य निकेतन इलाके में हुए दर्दनाक हादसे के बाद उपराज्यपाल ने दिल्ली के तमाम पीजी हब्स में सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए हैं. छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थीं, जिसमें अवैध रूप से चल रहे पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों पर नकेल कसने और छात्रों के लिए वैकल्पिक व सुरक्षित आवास व्यवस्था तैयार करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शहरी विकास (यूडी) मंत्री आशीष सूद की संयुक्त अध्यक्षता में लोकनिवास में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव, एनडीआरएफ प्रमुख, एमसीडी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, डीयू के कुलपति, डीडीए के उपाध्यक्ष और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

आज सुबह अस्पताल में भर्ती घायलों और परिजनों से मिलीं मुख्यमंत्री

मंगलवार सुबह सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि "मैं घायल बच्चों से मिली हूं. 12 लोगों को घायल हालत में बाहर निकाला गया था. उनमें से सात की मौत हो चुकी थी. उन सात लोगों में से दो मज़दूर थे. एक मजदूर यहां भर्ती है और अभी उसकी हालत ठीक है. उसके पैर में गंभीर चोट है जिसका इलाज चल रहा है. यहां भर्ती दो बच्चे पूरी तरह ठीक हैं और उन्हें आज छुट्टी दे दी जाएगी. एक बच्चा ICU में है. उसकी हालत ज़्यादा गंभीर है और वहां उसका इलाज चल रहा है. मैं उनके माता-पिता से भी मिली हूं. हालात को देखते हुए हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उन्हें सबसे अच्छा मेडिकल इलाज दिया जाएगा और सरकार पूरी मदद और सहायता करेगी. हम इन बच्चों और मज़दूरों के परिवारों को आर्थिक मदद भी देंगे."

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है, वे शव लेकर दिल्ली से जा चुके हैं. सरकार ने सभी जरूरी इंतज़ाम किए थे और हम सभी माता-पिता के संपर्क में हैं. ठीक बगल में एक और इमारत है वह इमारत खतरनाक है, उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है उसे गिराया जाना है.

सत्य निकेतन हादसे के बाद उठा सख्त कदम

बैठक में एलजी ने सत्य निकेतन में हुए भवन हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि दिल्ली में छात्र-छात्राओं के लिए पीजी आवासों की समस्या बेहद गंभीर है और इसके लिए तात्कालिक तथा दूरगामी दोनों तरह के समाधानों की आवश्यकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना स्ट्रक्चरल सेफ्टी के पीजी चला रहे भवनों के खिलाफ सख्त विनियामक और प्रवर्तन उपाय किए जाएंगे. एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि अगले एक सप्ताह के भीतर सभी छात्र बहुल इलाकों में प्रमुख पीजी हब्स की इमारतों का अनिवार्य रूप से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए.

अंधाधुंध सीलिंग से बचेगी छात्रों की आशियाना सुरक्षा

छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर किसी प्रकार की अफरा-तफरी न मचे. एलजी ने कहा कि बिना सोचे-समझे या मनमाने ढंग से की जाने वाली सीलिंग ड्राइव से छात्र अचानक बेघर हो सकते हैं. इसलिए ऐसी इमारतों में ही विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जाएं, जहां प्रथम दृष्टया ऊंचाई और तल (हाइट और फ्लोर) के नियमों का उल्लंघन किया गया हो.

वैकल्पिक आवास और नई हॉस्टल योजनाओं पर जोर

बैठक में यह बात सामने आई कि राजधानी में छात्रों की मांग और आवास की आपूर्ति के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है. इस खाई को पाटने के लिए शहरी विकास मंत्री आशीष सूद के नेतृत्व में एक विशेष समिति का गठन किया गया है. यह समिति संस्थागत पीजी दिशा-निर्देशों की समीक्षा करेगी. विश्वविद्यालयों, एमसीडी और डीडीए के माध्यम से वैकल्पिक छात्र आवासों की संभावना तलाशेगी. डीडीए और एमसीडी की खाली पड़ी इमारतों तथा डीडीए के हाउसिंग स्टॉक को छात्रों के लिए इस्तेमाल करने की फिजिबिलिटी की जांच करेगी.

साथ ही, डीडीए और एलएंडडीओ (लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस) को निर्देश दिए गए हैं कि वे विश्वविद्यालयों को एनओसी, जरूरी मंजूरियों और एफएआर (फ्लोर एरिया रेश्यो) बढ़ाने में पूरी मदद करें, ताकि परिसरों में नए और आधुनिक हॉस्टलों का निर्माण तेजी से हो सके. मंत्री आशीष सूद ने दो टूक शब्दों में कहा कि इमारतों की सुरक्षा ऑडिट इस समय सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. बैठक में यह सहमति बनी कि नगर निगम (एमसीडी) शहर में चल रहे सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा और भविष्य में इस तरह के निर्माणों को पूरी तरह रोकेगा.

छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगा डेटाबेस

छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है. जून में गठित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), डीसीपी और डीसी (एमसीडी) की संयुक्त समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वे पीजी में रहने वाले सभी छात्रों तक सक्रिय रूप से पहुंचें और उनकी समस्याओं तथा शिकायतों को सुनें. इसके अलावा, दिल्ली में रह रहे सभी छात्रों का एक व्यापक डेटाबे भी तैयार किया जाएगा, ताकि उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जा सके.

ये भी पढ़ें:

  1. सत्य निकेतन हादसे के बाद LG की अध्यक्षता में DDMA की हाईलेवल बैठक, पीजी और कोचिंग संस्थानों के नियमन पर जोर
  2. सत्य निकेतन हादसा: CJP ने उठाए PG माफिया-पॉलिटिकल नेक्सस पर सवाल, सात मांगें रखीं
  3. सत्य निकेतन हादसे में छात्रों की मौत से दुखी स्थानीय लोगों ने मेंटेनेंस और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल
  4. सत्य निकेतन हादसा: 'रात को सोते समय भी डर लगता है', छात्रों ने बताया पीजी का सच; कॉलेज ने मदद के लिए खोले दरवाजे
  5. सत्य निकेतन इमारत हादसा: मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 7, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश; घटना का CCTV आया सामने

TAGGED:

LG TARANJIT SINGH SANDHU
SATYA NIKETAN BUILDING COLLAPSE
SATYA NIKETAN
DELHI PG SAFETY AUDIT
DU PG ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.