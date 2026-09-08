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सत्य निकेतन हादसे के बाद LG सख्त: एक सप्ताह में पीजी हब्स में सुरक्षा ऑडिट के आदेश, छात्रों के लिए बनेंगे नए हॉस्टल

डीयू साउथ कैंपस के पास हुए हादसे के बाद LG की मुख्यमंत्री व अधिकारियों के साथ बैठक ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के डीयू साउथ कैंपस के निकट सत्य निकेतन इलाके में हुए दर्दनाक हादसे के बाद उपराज्यपाल ने दिल्ली के तमाम पीजी हब्स में सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए हैं. छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थीं, जिसमें अवैध रूप से चल रहे पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों पर नकेल कसने और छात्रों के लिए वैकल्पिक व सुरक्षित आवास व्यवस्था तैयार करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शहरी विकास (यूडी) मंत्री आशीष सूद की संयुक्त अध्यक्षता में लोकनिवास में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव, एनडीआरएफ प्रमुख, एमसीडी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, डीयू के कुलपति, डीडीए के उपाध्यक्ष और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

आज सुबह अस्पताल में भर्ती घायलों और परिजनों से मिलीं मुख्यमंत्री

मंगलवार सुबह सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि "मैं घायल बच्चों से मिली हूं. 12 लोगों को घायल हालत में बाहर निकाला गया था. उनमें से सात की मौत हो चुकी थी. उन सात लोगों में से दो मज़दूर थे. एक मजदूर यहां भर्ती है और अभी उसकी हालत ठीक है. उसके पैर में गंभीर चोट है जिसका इलाज चल रहा है. यहां भर्ती दो बच्चे पूरी तरह ठीक हैं और उन्हें आज छुट्टी दे दी जाएगी. एक बच्चा ICU में है. उसकी हालत ज़्यादा गंभीर है और वहां उसका इलाज चल रहा है. मैं उनके माता-पिता से भी मिली हूं. हालात को देखते हुए हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उन्हें सबसे अच्छा मेडिकल इलाज दिया जाएगा और सरकार पूरी मदद और सहायता करेगी. हम इन बच्चों और मज़दूरों के परिवारों को आर्थिक मदद भी देंगे."

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है, वे शव लेकर दिल्ली से जा चुके हैं. सरकार ने सभी जरूरी इंतज़ाम किए थे और हम सभी माता-पिता के संपर्क में हैं. ठीक बगल में एक और इमारत है वह इमारत खतरनाक है, उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है उसे गिराया जाना है.

सत्य निकेतन हादसे के बाद उठा सख्त कदम

बैठक में एलजी ने सत्य निकेतन में हुए भवन हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि दिल्ली में छात्र-छात्राओं के लिए पीजी आवासों की समस्या बेहद गंभीर है और इसके लिए तात्कालिक तथा दूरगामी दोनों तरह के समाधानों की आवश्यकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना स्ट्रक्चरल सेफ्टी के पीजी चला रहे भवनों के खिलाफ सख्त विनियामक और प्रवर्तन उपाय किए जाएंगे. एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि अगले एक सप्ताह के भीतर सभी छात्र बहुल इलाकों में प्रमुख पीजी हब्स की इमारतों का अनिवार्य रूप से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए.