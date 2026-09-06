सत्य निकेतन हादसा: पीड़ित छात्रों के लिए DU के कॉलेजों ने बढ़ाया मदद का हाथ, वेंकटेश्वर कॉलेज कल रहेगा बंद
सत्य निकेतन में हुए हादसे को देखते हुए श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ने सोमवार को कॉलेज बंद रखने का फैसला किया.
Published : September 6, 2026 at 10:52 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में पीजी भवन गिरने की घटना के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. विश्वविद्यालय ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. वहीं, कई कॉलेजों ने सत्य निकेतन में रहने वाले छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और अस्थायी ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है.
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ''सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना से विश्वविद्यालय बेहद दुखी है. हादसे में प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के साथ विश्वविद्यालय हैं.'' साथ ही, विश्वविद्यालय ने मलबे में फंसे लोगों के सुरक्षित बचाव की प्रार्थना करते हुए छात्रों को हर संभव सहायता देने की बात कही है.
We are deeply pained and saddened by the building collapse in Delhi’s Satya Niketan. Our thoughts are with the students and families affected. We pray for the safe rescue of all those trapped and stand ready to support our students in every possible way.— University of Delhi (@UnivofDelhi) September 6, 2026
श्री वेंकटेश्वर कॉलेज 7 सितंबर को रहेगा बंद
सत्य निकेतन में हुए हादसे को देखते हुए श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ने सोमवार को कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है. कॉलेज की ओर से 6 सितंबर को जारी नोटिस में कहा गया है कि यह निर्णय सत्य निकेतन में कॉलेज के सामने हुई दुखद इमारत ढहने की घटना को देखते हुए लिया गया है. कॉलेज प्रशासन ने बताया कि सत्य निकेतन में पीजी बंद होने और वहां रह रहे छात्रों के बीच सुरक्षा को लेकर पैदा हुई चिंता के कारण कई छात्र आवास की समस्या का सामना कर रहे हैं.
कक्षाओं में छात्रों के ठहरने की अस्थायी व्यवस्था
श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ने ऐसे छात्रों की मदद के लिए कॉलेज के कक्षा में अस्थायी व्यवस्था की है. सूचना के अनुसार, लड़कियों और लड़कों दोनों को जरूरत के अनुसार कक्षाओं में अस्थायी रूप से ठहराया जा रहा है. कॉलेज प्रशासन का कहना है कि पीजी बंद होने और छात्रों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है, जिससे छात्रों को तत्काल सुरक्षित स्थान मिल सके.
भगत सिंह कॉलेज ने भी छात्रों को रहने की सुविधा दी
वहीं, शहीद भगत सिंह कॉलेज ने भी सत्य निकेतन हादसे से प्रभावित दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए मदद का ऐलान किया है. कॉलेज की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में हादसे पर गहरा दुख जताते हुए प्रभावित छात्रों के साथ खड़े रहने की बात कही गई है. कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि सत्य निकेतन में रहने वाला कोई भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र यदि सुरक्षा कारणों से अपना पीजी खाली करने के लिए मजबूर होता है, तो वह वैकल्पिक व्यवस्था होने तक शहीद भगत सिंह कॉलेज में अस्थायी रूप से रह सकता है.
छात्रों से संपर्क करने की अपील
शहीद भगत सिंह कॉलेज ने जरूरतमंद छात्रों से प्रशासन से संपर्क करने को कहा है. कॉलेज की ओर से प्रशासनिक अधिकारी अरविंद वर्मा 09650215115 और एम. वसीफ अंसारी 9873130577 के संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं. कॉलेज ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में छात्रों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए वह प्रतिबद्ध है.
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