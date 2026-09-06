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सत्य निकेतन हादसा: पीड़ित छात्रों के लिए DU के कॉलेजों ने बढ़ाया मदद का हाथ, वेंकटेश्वर कॉलेज कल रहेगा बंद

दिल्ली विश्वविद्यालय व सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा ( ETV Bharat )