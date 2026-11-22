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गोंडा में बोले सतुआ बाबा- राम मंदिर बना, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी

गोंडा में श्रीराम कथा में पहुंचे सतुआ बाबा ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोंडा: कथा वाचन के जरिए उत्तर प्रदेश में राजनीति की नई कहानी लिखी जा रही है. कुंडा के बाद गोंडा के जय प्रभा ग्राम में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा चर्चा में है.श्रीराम कथा में शामिल होने पहुंचे संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा का आलोक दास ने स्वागत किया. सतुआ बाबा सीधे राजन महाराज के कथा मंच पर पहुंचे. और साफ कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है.

सतुआ बाबा का बड़ा दावा-कमल कभी सूखता नहीं (Video Credit; ETV Bharat) संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा ने कहा कि ये भारत की पावन धरती है. जहां राम का जन्मस्थान अयोध्या है और ये पावन धरती हनुमान की है. सतुआ बाबा ने कहा कि अब भारत में राम का मंदिर बन चुका है अब कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी.संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा ने पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव के ब्यान पर पलटवार किया और कहा कि कमल कभी सूखता नहीं है कमल पानी मे रहता है और हमेशा खिला रहता है.जो लोग ऐसी बात करते हैं वो स्वयं सूख चुके हैं. सतुआ बाबा ने चुनौती दी कि अखिलेश यादव को तो खुद कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए आगे आना चाहिए