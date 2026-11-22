गोंडा में बोले सतुआ बाबा- राम मंदिर बना, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी
अखिलेश पर निशाना-'कमल कभी सूखता नहीं'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 3:33 PM IST
गोंडा: कथा वाचन के जरिए उत्तर प्रदेश में राजनीति की नई कहानी लिखी जा रही है. कुंडा के बाद गोंडा के जय प्रभा ग्राम में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा चर्चा में है.श्रीराम कथा में शामिल होने पहुंचे संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा का आलोक दास ने स्वागत किया. सतुआ बाबा सीधे राजन महाराज के कथा मंच पर पहुंचे. और साफ कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है.
संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा ने कहा कि ये भारत की पावन धरती है. जहां राम का जन्मस्थान अयोध्या है और ये पावन धरती हनुमान की है. सतुआ बाबा ने कहा कि अब भारत में राम का मंदिर बन चुका है अब कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी.संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा ने पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव के ब्यान पर पलटवार किया और कहा कि कमल कभी सूखता नहीं है कमल पानी मे रहता है और हमेशा खिला रहता है.जो लोग ऐसी बात करते हैं वो स्वयं सूख चुके हैं. सतुआ बाबा ने चुनौती दी कि अखिलेश यादव को तो खुद कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए आगे आना चाहिए
सतुआ बाबा ने कथा में आए लोगों से भी संवाद किया.उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को सोचते हैं कि हमारा ही समाज है हमारी ही सनातन का अधिकार है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि राम की अयोध्या है, कृष्ण का यह अवध है और देश में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं जिन्होंने एक जातिवाद की सोच वाले समाज से हटकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक दायित्व दिया है. विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सतुआ बाबा ने कहा कि अब वो भ्रम में नहीं रहें, सारे स्वप्न साकार होंगे, कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी.
बता दें कि संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, वैष्णव संप्रदाय के निर्मोही अखाड़ा से हैं. गोंडा श्रीराम कथा में शामिल होने हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां हेलीपैड पर आयोजक आलोक दास ने माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया.
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