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सट्टा सिंडिकेट का खुलासा, भिलाई से नागपुर तक फैला अवैध कारोबार

पुलिस ने 23 लाख के गहने समेत करोड़ों के हेर-फेर का किया पर्दाफाश.

SATTA SYNDICATE BUSTED IN DURG
सट्टा सिंडिकेट का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 6, 2026 at 8:15 PM IST

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दुर्ग: पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया. पुलिस ने मुख्य आरोपी निशांत कुमार गुप्ता सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया. दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि भिलाई निवासी निशांत गुप्ता लंबे समय से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिला रहा है. जांच में यह भी पता चला कि वह सीबी क्रिकेट, बज्ज बेटिंग एप और रुबीबेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से सट्टा कारोबार चलाता है.

सट्टा सिंडिकेट का खुलासा

क्राइम डीएसपी यदुमणि सिदार ने बताया कि पूछताछ के बाद विशेष टीम ने महाराष्ट्र के नागपुर स्थित एक किराए के मकान में छापा मारा, जहां से 8 अन्य युवक ऑनलाइन सट्टा संचालन करते हुए पकड़े गए. आरोपी उत्तर प्रदेश और बिहार के युवकों को वेतन पर रखकर डिपॉजिट, विड्रॉल, आईडी मैनेजमेंट और तकनीकी कार्य करवा रहे थे. बदले में उन्हें प्रतिमाह 20 से 25 हजार रुपये तक भुगतान किया जाता था.

सट्टा सिंडिकेट का खुलासा (ETV Bharat)

महाराष्ट्र के नागपुर में किराए के कमरे से ये काला कारोबार चल रहा था. मास्टरमाइंड ने इस काम के लिए बेरोजगार युवकों को रखा था. बिहार और यूपी के युवक सारा काम देखते थे. बदले में मास्टरमाइंड निशांत कुमार गुप्ता उनको पैसे भी देता था: यदुमणि सिदार, डीएसपी क्राइम

हर दिन 4 से 5 लाख और महीने का डेढ़ करोड़ ट्रांजेक्शन

जांच में सामने आया कि गिरोह प्रतिदिन 4 से 5 लाख तथा प्रतिमाह लगभग 1.50 करोड़ का ऑनलाइन लेन-देन करता था. सट्टे की रकम को छिपाने के लिए फर्जी बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड का उपयोग किया जाता था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 26 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 2 आईपैड, 85 एटीएम कार्ड, 18 पासबुक, 45 सिम कार्ड, नकदी 1.54 लाख, दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए.

इसके अलावा ऑनलाइन सट्टे की कमाई से खरीदे गए करीब 23 लाख रुपये मूल्य के सोने और डायमंड के आभूषण भी जब्त किए गए हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा टेलीकॉम एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वित्तीय नेटवर्क की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

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