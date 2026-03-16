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Karauli Crime : कुख्यात सट्टा किंग अमीनुद्दीन की करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर कसा शिकंजा

सट्टा किंग अमीनुद्दीन के पास 35 करोड़ रुपए की 18 अवैध संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी.

Satta King Aminuddin of karauli
पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल प्रेस वार्ता में (Etv Bharat Karauli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 8:56 PM IST

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करौली: कुख्यात सट्टा किंग और करौली दंगे के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन के अवैध साम्राज्य पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिकंजा कस दिया है. अमीनुद्दीन की करीब 35 करोड़ रुपए की 18 अवैध संपत्तियों को कुर्क करने की पुलिस की तैयारी है. इसके लिए हिण्डौन कोर्ट में इस्तगासा पेश किया गया है. इन संपत्तियों में जयपुर के दो आलीशान फ्लैट, एक होटल, एक बड़ा मकान, 19 बीघा कृषि भूमि, व्यावसायिक भूखंड और फॉर्च्यूनर गाड़ी शामिल है.

अमीनुद्दीन ने यह संपत्ति अवैध सट्टे के कारोबार से अर्जित की थी. पुलिस को विदेश में भी इसके निवेश की जानकारी मिली है, जिसकी गहन जांच की जा रही है. नए आपराधिक कानून की धारा 107 बीएनएसएस के तहत यह कार्रवाई की गई है.

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पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने पत्रकारों से बातचीत में इस कार्रवाई का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में सामने आया है कि अमीनुद्दीन ने अवैध सट्टे के कारोबार से भारी संपत्ति अर्जित की है. इस अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस ने हिण्डौन कोर्ट में इस्तगासा पेश कर दिया है. कुर्क की जाने वाली कुल 18 संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 35 करोड़ रुपये आंकी गई है.

पढ़ें: 19 अपराधियों की 4 करोड़ की संपत्ति चिह्नित, अब होगी कुर्की-नीलामी

विदेशी संपत्तियों की जांच में जुटी पुलिस: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अमीनुद्दीन सट्टा किंग है. उसके खिलाफ पुलिस थानों में कुल 6 गंभीर मामले दर्ज हैं. वह चर्चित करौली दंगे का भी मास्टरमाइंड रहा है. पुलिस की यह जब्ती कार्रवाई नए आपराधिक कानून धारा 107 बीएनएसएस के तहत की जा रही है, जो अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने का कड़ा प्रावधान करती है.

पुलिस की जांच सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है. पुलिस जांच के अनुसार, सट्टा किंग द्वारा विदेश में भी भारी निवेश कर संपत्ति खरीदे जाने की पुख्ता जानकारी मिली है, जिसकी सघन जांच की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य सटोरियों और अपराधियों में भारी हड़कंप मचा हुआ है.

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करौली दंगा
SATTA KING AMINUDDIN OF KARAULI

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