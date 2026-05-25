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'सतरंगी बदले का खेल' वेब सीरीज: OTT पर दिखेगा 'लौंडा नाच' का दर्द, आरजे मेहविश और अंशुमन पुष्कर ने किया बड़ा खुलासा

यूपी-बिहार की पारंपरिक लोक कला 'लौंडा नाच' पर आधारित वेब सीरीज 'सतरंगी बदले का खेल' जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है.

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OTT पर रिलीज होने को तैयार 'सतरंगी बदले का खेल', आरजे मेहविश निभाएंगी मुख्य किरदार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 6:45 PM IST

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लखनऊ: पूर्वांचल, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति में गहराई से रचे-बसे ‘लौंडा नाच’ की दुनिया अब वेब सीरीज के जरिए दर्शकों के सामने आने जा रही है. जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज ‘सतरंगी बदले का खेल’ में इस पारंपरिक कला और उससे जुड़े कलाकारों के संघर्ष को दिखाया जाएगा.

वेब सीरीज के मुख्य कलाकार आरजे मेहविश और अंशुमन पुष्कर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में इसके कई पहलुओं को साझा किया. अभिनेत्री मेहविश ने बताया कि यह वेब सीरीज उत्तर प्रदेश और बिहार की पारंपरिक लोक कला ‘लौंडा नाच’ पर आधारित है.

आरजे मेहविश और अंशुमन पुष्कर से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

कलाकारों का दर्द: उन्होंने कहा कि यह कला वर्षों पुरानी है और शादी-ब्याह व अन्य खुशी के मौकों पर लोग इसे बुलाते रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कलाकारों का संघर्ष, दर्द और सामाजिक उत्पीड़न बहुत कम लोग जानते हैं. उन्होंने कहा, “मैं इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार निभा रही हूं. मुझे बेहद अच्छा लगा कि समाज के एक ऐसे वर्ग की कहानी स्क्रीन पर लाई जा रही है, जो लंबे समय से उपेक्षा और तिरस्कार झेल रहा है.” अलीगढ़ से ताल्लुक रखने वाली आरजे मेहविश ने उत्तर प्रदेश से अपने जुड़ाव को लेकर कहा, “मैं यूपी में पली-बढ़ी हूं. लखनऊ आकर बहुत अच्छा लगता है.

युजवेंद्र चहल का किस्सा: यहां लोग मेरा नाम सही तरीके से लेते हैं. नवाबों का शहर अपने खानपान और तहजीब के लिए जाना जाता है, जो मुझे बेहद पसंद है.” आर जे मेहविश उस वक्त चर्चा का विषय बनी थीं जब भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ नजर आईं थीं. जब उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “उस पर फिर कभी बात करेंगे, अभी हम ‘सतरंगी बदले का खेल’ के लिए बैठे हैं.” उन्होंने यह भी कहा, सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें काफी प्यार दिया है और उम्मीद है कि दर्शक ओटीटी पर भी इसी तरह प्यार देंगे.

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क्रिकेटर युजवेंद्र चहल संग चर्चा पर मुस्कुराईं आरजे मेहविश, लखनऊ की तहजीब को सराहा. (Photo Credit: ETV Bharat)

मनोरंजन-एक्शन का पूरा तड़का: वहीं अभिनेता अंशुमन पुष्कर ने कहा कि आज के समय में हर तरह की कहानियां बन रही हैं, लेकिन यह वेब सीरीज इसलिए खास है क्योंकि यह ‘लौंडा नाच’ की उस दुनिया को सामने लाती है, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं. उन्होंने कहा, “लौंडा नाच को हमेशा मजाक की तरह पेश किया गया. कलाकारों को सम्मान नहीं मिला और समाज ने उन्हें गिरती नजरों से देखा. इस वेब सीरीज में उसी संघर्ष और दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है.” अंशुमन पुष्कर ने बताया कि सीरीज में सिर्फ संघर्ष ही नहीं, बल्कि मनोरंजन का भी पूरा तड़का है.”

22 तारीख को होगी रिलीज: “इसमें एक्शन है, प्यार है, लव स्टोरी है, संघर्ष है, नेतागिरी है और इमोशंस भी हैं. दर्शकों को हर रंग देखने को मिलेगा.” उन्होंने कहा कि वेब सीरीज 22 तारीख को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और दर्शकों को यह कहानी जरूर पसंद आएगी.

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