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'सतरंगी बदले का खेल' वेब सीरीज: OTT पर दिखेगा 'लौंडा नाच' का दर्द, आरजे मेहविश और अंशुमन पुष्कर ने किया बड़ा खुलासा

OTT पर रिलीज होने को तैयार 'सतरंगी बदले का खेल', आरजे मेहविश निभाएंगी मुख्य किरदार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पूर्वांचल, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति में गहराई से रचे-बसे ‘लौंडा नाच’ की दुनिया अब वेब सीरीज के जरिए दर्शकों के सामने आने जा रही है. जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज ‘सतरंगी बदले का खेल’ में इस पारंपरिक कला और उससे जुड़े कलाकारों के संघर्ष को दिखाया जाएगा. वेब सीरीज के मुख्य कलाकार आरजे मेहविश और अंशुमन पुष्कर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में इसके कई पहलुओं को साझा किया. अभिनेत्री मेहविश ने बताया कि यह वेब सीरीज उत्तर प्रदेश और बिहार की पारंपरिक लोक कला ‘लौंडा नाच’ पर आधारित है. आरजे मेहविश और अंशुमन पुष्कर से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) कलाकारों का दर्द: उन्होंने कहा कि यह कला वर्षों पुरानी है और शादी-ब्याह व अन्य खुशी के मौकों पर लोग इसे बुलाते रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कलाकारों का संघर्ष, दर्द और सामाजिक उत्पीड़न बहुत कम लोग जानते हैं. उन्होंने कहा, “मैं इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार निभा रही हूं. मुझे बेहद अच्छा लगा कि समाज के एक ऐसे वर्ग की कहानी स्क्रीन पर लाई जा रही है, जो लंबे समय से उपेक्षा और तिरस्कार झेल रहा है.” अलीगढ़ से ताल्लुक रखने वाली आरजे मेहविश ने उत्तर प्रदेश से अपने जुड़ाव को लेकर कहा, “मैं यूपी में पली-बढ़ी हूं. लखनऊ आकर बहुत अच्छा लगता है.