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'शंकरा' की टेरिटेरी में घुस गया दूसरा बाघ, टेरिटोरियल फाइट देख पर्यटकों के उड़े होश

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर शंकरा के टेरिटेरी में घुसा दूसरा बाघ, आपसी संघर्ष में शंकरा बाघ के पैर में आई चोट.

SATPURA TIGER RESERVE TIGERS TERRITORIAL FIGHT
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 2 बाघ के बीच टेरिटोरियल लड़ाई (SATPURA TIGER RESERVE)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 10:57 PM IST

2 Min Read
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नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई में 2 बाघ टेरिटोरियल की फाइट के लिए आपसी संघर्ष करते दिखाई दिए. घटना रविवार शाम की है. जिसे जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया. पर्यटकों ने इसकी जानकारी एसटीआर के आमले को दी. इसके बाद वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर देखा, तो 2 बाघ उन्हें दिखाई दिए. जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि उस इलाके में पहले से मौजूद शंकरा बाघ और एक नए बाघ के बीच क्षेत्र को लेकर टेरिटोरियल फाइट हुई थी. जिसमें शंकरा बाघ के पैर में चोट के निशान हैं. फिलहाल विभाग अब दोनों बाघों की निगरानी कर रहा है.

2 बाघ के बीच टेरिटोरियल लड़ाई

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लगातार बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. यही कारण है कि बाघों के बीच क्षेत्र के लिए आपसी संघर्ष भी दिखाई दे रहे है. रविवार को भी ऐसा ही अद्भुत नजारा पर्यटकों को शाम के समय देखने को मिला. जंगल सफारी के लिए पहुंचे पर्यटकों को तलाब क्षेत्र के पास 2 बाघ के बीच टेरिटोरियल लड़ाई देखने को मिली.

टाइगर शंकरा के टेरिटेरी में घुसा दूसरा बाघ (SATPURA TIGER RESERVE)

बाघ शंकरा के दाएं पैर में आई चोट

पर्यटक इस नजारे को करीब आधे घंटे तक देखते रहे. जिसके बाद वापस लौटकर इस घटना की जानाकारी मढ़ई काउंटर पर क्षेत्र रेंजर एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्टाफ ने दोनों बाघों को देखा, जिहां इलाके में पहले से मौजूद बाघ शंकरा के दाएं पैर में चोट के निशान दिखे.

वन विभाग की टीम दोनों बाघों पर रख रही नजर

मढ़ई क्षेत्रीय संचालक आशीष खोपरागड़े ने बताया, "रविवार को शाम को मुंबई से आए पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान 2 बाघों के बीच तलाब क्षेत्र के पास टेरिटोरियल फाइट दिखाई दी थी. इस दौरान पर्यटक रोमांचित हुए और वीडियो को सभी ने कैद किया. पर्यटकों ने मढ़ई गेट पर पहुंचकर रेंजर सहित स्टाफ को इससे अवगत कराया. जिसके बाद तुरंत ही अमला मौके पर पहुंचा और दोनों बाघों पर निगरानी बनाए हुए हैं."

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