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सांभर डियर से पालतू जैसा व्यवहार करना पड़ा भारी, नप गए सतपुड़ा SDO

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने उठाया था मुद्दा, पोहा खाते हुए सांभर से पालतू जैसा व्यवहार कर रहे थे एसडीओ,

Satpura SDO Suspended for poha deer video
सांभर के साथ पालतू जैसा व्यवहार करना पड़ा भारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 2:44 PM IST

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Updated : June 26, 2026 at 2:52 PM IST

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भोपाल/नर्मदापुरम : सांभर डियर (सांभर हिरण) के साथ पालतू जानवर जैसा व्यवहार करने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रभारी सहायक संचालक विनोद वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है. एक वीडियो में वर्मा पोहा खाते हुए सांभर डियर के साथ नजर आए थे, जिसके बाद उनपर सांभर डियर को पोहा खिलाने और गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप लगे थे. उनके इस व्यवहार पर कई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी.

वन्य जीव से पालतू की तरह बर्ताव, इसलिए हुआ निलंबन

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रभारी विनोद वर्मा को निलंबित किए जाने के आदेश आज जारी किए गए हैं. क्षेत्र संचालक राखी नंदा ने जो निलंबन आदेश जारी किया है उसके मुताबिक,'' सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में विनोद वर्मा प्रभारी सहायक संचालक इटारसी वन्यजीव सांबर के साथ अस्वाभाविक व्यवहार करते दिखाई दिए हैं. उन्होंने अपने मूलभूत शासकीय कत्तर्वय के अनुरुप कार्य ना करते हुए गंभीर लापरवाही और असंवेदनशीलता दिखाई है. उन्होंने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन किया है. निलंबन की अविधि में उनका मुख्यालय कार्यलाय सहाययक संचालक पिपरिया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम निर्धारित किया जाता है. प्रमुख सचिव वन विभाग संदीप यादव के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है.''

Sambhar deer eating poha
जारी हुए निलंबन आदेश (Etv Bharat)

अपने ही वीडियो से नप गए एसडीओ

ये पूरा मामला उस वीडियो के साथ प्रकाश में आया जो खुद एसडीओ ने ही अपने सोशल मीडिया पर डाला था. वीडियो में ये दिखाई देता है कि कैसे वर्मा पोहा खाते हुए सांभर को अपने हाथों से पालतू जानवर जैसा व्यवहार करते हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद वन्यप्राणी एक्टिविस्ट अजय दुबे ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई थी.

अजय दुबे ने कहा, '' वन्य प्राणी अधिनियम के मुताबिक अधिकारी ने नियमों का उल्लघंन किया है. ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ( डब्लूपीए ) 1972 की धारा 9 और 38 जे का उल्लंघन है.'' उन्होंने कहा कि मप्र के वन विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव ने इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और सख्ती बरती है. प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी.

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने उठाया था मुद्दा (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- सतपुड़ा में सांभर डियर को पोहा खिलाने के आरोप, अधिकारी की हरकत पर भड़के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट

ऐसे व्यवहार से बीमार हो सकते हैं वन्यजीव

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने कहा था, '' एसडीओ के ऐसे व्यवहार से सांभर डियर बीमार हो सकता है. उसके बीमार होने से बीमारी अन्य जानवरों को फैल सकती है. मनुष्य के वन्य जीवों के नजदीक जाने पर बीमारी फैलने का खतरा होता है.''

Last Updated : June 26, 2026 at 2:52 PM IST

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