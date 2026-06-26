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सांभर डियर से पालतू जैसा व्यवहार करना पड़ा भारी, नप गए सतपुड़ा SDO

सांभर के साथ पालतू जैसा व्यवहार करना पड़ा भारी ( Etv Bharat )

भोपाल/नर्मदापुरम : सांभर डियर (सांभर हिरण) के साथ पालतू जानवर जैसा व्यवहार करने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रभारी सहायक संचालक विनोद वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है. एक वीडियो में वर्मा पोहा खाते हुए सांभर डियर के साथ नजर आए थे, जिसके बाद उनपर सांभर डियर को पोहा खिलाने और गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप लगे थे. उनके इस व्यवहार पर कई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी. वन्य जीव से पालतू की तरह बर्ताव, इसलिए हुआ निलंबन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रभारी विनोद वर्मा को निलंबित किए जाने के आदेश आज जारी किए गए हैं. क्षेत्र संचालक राखी नंदा ने जो निलंबन आदेश जारी किया है उसके मुताबिक,'' सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में विनोद वर्मा प्रभारी सहायक संचालक इटारसी वन्यजीव सांबर के साथ अस्वाभाविक व्यवहार करते दिखाई दिए हैं. उन्होंने अपने मूलभूत शासकीय कत्तर्वय के अनुरुप कार्य ना करते हुए गंभीर लापरवाही और असंवेदनशीलता दिखाई है. उन्होंने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन किया है. निलंबन की अविधि में उनका मुख्यालय कार्यलाय सहाययक संचालक पिपरिया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम निर्धारित किया जाता है. प्रमुख सचिव वन विभाग संदीप यादव के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है.''