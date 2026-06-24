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सतपुड़ा में सांभर डियर को पोहा खिलाने के आरोप, अधिकारी की हरकत पर भड़के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट

इस मामले को लेकर वन्य प्राणी विशेषज्ञ भोपाल निवासी अजय दुबे ने कड़ी आपत्ति जताते हुए अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की हैं. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने कहा, '' आम लोगों के लिए सोशल मीडिया पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणियों की फोटो डालने पर प्रतिबंध, लेकिन अधिकारी सांभर को दुलारते हुए खिलाने की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा जब वन्यजीव अधिनियम के तहत जंगल के जानवरों को किसी भी प्रकार का भोजन देने और नजदीक जाने पर रोक है तो अधिकारियों को इससे छूट क्यों दी जा रही है? अधिकारी के इस कृत्य से जंगली जानवर को बीमारी का खतरा उत्पन्न हो गया है.''

नर्मदापुरम : सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के घने जंगल में रहने वाले वन्यप्राणी पालतू हो गए. क्योंकि रिजर्व के अधिकारी घने जंगलों में रहने वाले जानवरों को पालतू बनाने का काम कर रहे हैं. ये हम नहीं कह रहे बल्कि एक वीडियो सर्कुलेट होने के बाद कहा जा रहा है. दरअसल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर जोन क्षेत्र में एसडीओ विनोद वर्मा द्वारा और सांभर डियर को पोहा खिलाने और उसके साथु पालतू जानवर जैसा व्यवहार करने के आरोप लगे हैं. आरोप हैं कि अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए जंगली जानवर के प्राकृतिक व्यवहार को बदलने का प्रयास किया.

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने आगे कहा, '' अधिकारी के इस व्यवहार से जानवर बीमार हो सकता है और दूसरे जानवर के नजदीक जाने पर बड़े पैमाने पर बीमारी फैल सकती है.'' वन्य प्राणी विशेषज्ञ इस मामले की शिकायत वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से की. वहीं, अब इस मामले में भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर को जांच करने का प्रतिवेदन दिया है. लेकिन इस मामले में रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने पूरी तरह चुप्पी साध ली है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यदि आम व्यक्ति किसी जानवर के नजदीक जाता है तो रिजर्व प्रबंधन तत्काल कार्रवाई कर देता है लेकिन इस मामले में संबंधित अधिकारी को नोटिस तक नहीं दिया गया.

अधिकारी की सफाई- डियर खुद मेरे पास आया (Etv Bharat)

वन्य जीव की प्राकृतिक आदत से छेड़छाड़ अपराध

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना रेंज के एसडीओ विनोद वर्मा ने एक दिन पूर्व सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली थी, जिसमें वे नाश्ता करते हुए सांभर हिरण से पालतू जानवर जैसा व्यवहार करते नजर आते हैं. आरोप हैं कि इस दौरान उन्होंने हिरण को पोहा खिलाया. पोस्ट सर्कुलेट होने पर वन्यप्राणी विशेषज्ञ अजय दुबे ने पूरे मामले को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन मानकर कार्रवाई की मांग की थी. अजय दुबे के अनुसार, '' इस अधिनियम के तहत किसी भी वन्य जीव को परेशान करना, घर का भोजन देकर उसकी प्राकृतिक आदत बदलना अपराध माना जाता है. नियमों के मुताबिक वन्य जीव को रेस्क्यू करके लाने के बाद अलग रखना होता है, पर यहां नियमों का उल्लंघन हुआ है. वन्य जीव को इंसानों का किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ नहीं देना चाहिए, ये खतरनाक होता है.'' वन्य प्राणी विशेषज्ञ के अनुसार सांभर अनुसूची-3 का संरक्षित जानवर है. इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है.''

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वन्य प्राणी विशेषज्ञ का कहना है कि अधिकारी का काम वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना है, उनको भोजन देकर या पालतू बनाने के लिए आकर्षित करना नहीं है. यह विभागीय अनुशासन का घोर उल्लंघन है.

जंगली जानवर के पोहा खाने से हो सकती है बीमारी

पशु चिकित्सकों के अनुसार, '' सांभर हिरण प्रजाति का जंगली जानवर है. उसका भोजन घास, पत्ते और प्राकृतिक वनस्पति है. पोहा या पका नमक, तेल, मिर्च मसाले वाला खाना देने से जानवर के पेट में इन्फेक्शन या दूसरी बड़ी बीमारी हो सकती है. उसका पेट फूल सकता है या उल्टी-दस्त जैसी बीमारी भी हो सकती है. इंसान के छुए भोजन से जानवरों में संक्रमण भी फैल सकता है. बार-बार मानव भोजन देने से जानवर की प्राकृतिक प्रवृत्ति खत्म हो जाती है और वह आम लोगों पर निर्भर हो सकता है, जो खतरनाक है.''

अधिकारी पर तत्काल होनी चाहिए करवाई

वन विशेषज्ञों के अनुसार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर को इस मामले में तत्काल जांच बैठानी चाहिए. दोषी होने पर कार्रवाई करना चाहिए. इस मामले में संबंधित अधिकारी अपना पक्ष रखने में यह कह सकते हैं कि वन्य प्राणी को सुरक्षित और जीवित रखने के लिए रेस्क्यू करके लाया गया था. जिस स्थान पर हम बैठे थे वहां सांभर स्वतः ही हमारे पास आया था. लेकिन इसके बावजूद भी यह कृत्य कानून और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के खिलाफ है. जिस पर कार्रवाई होना चाहिए.

सांभर को पोहा नहीं खिलाया, एसडीओ की सफाई

इस मामले के तूल पकड़ते ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एसडीओ विनोद वर्मा ने सफाई पेश की है. एसडीओ ने कहा, '' चूरना क्षेत्र के एक कैंप में नाश्ता करने के दौरान पास घूम रहा सांभर स्वयं ही नजदीक आ गया था. फरवरी माह में सांभर का बच्चा जंगल के बाहरी क्षेत्र में बकरियों के झुंड के साथ चला गया था. बकरी चराने वालों ने इसकी सूचना दी तो सांभर के बच्चे को कपिलधारा कैंप के पास जंगल में छोड़ा गया था. जब से ही यह कैंप के आसपास आ जाता है. जब यह सांभर का बच्चा मेरे नजदीक आया तो मैंने इसे किसी भी प्रकार का पोहा या नाश्ता नहीं दिया.''