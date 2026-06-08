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सतपुड़ा के जंगली भैसों से नरसिंहपुर में दहशत, घबराकर ग्रामीण फोड़ने लगे पटाखे

नरसिंहपुर के शाहपुर गांव में भैसों का आतंक, मूंग के खेत में पहुंचे जंगली भैंसे, लोगों ने पटाखे फोड़कर दौड़ाया

Wild Buffaloes in Narsinghpur
बेहद ताकतवर और खतरनाक होते हैं जंगली भैंसे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 11:45 AM IST

3 Min Read
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नरसिंहपुर : सतपुड़ा रेंज के दो जंगली भैंसों ने नरसिंहपुर के शाहपुर गांव में जमकर उत्पात मचाया है. सोमवार को ये दो जंगली भैंसे सतपुड़ा रेंज से खेतों तक पहुंच गए, जिन्हें देख ग्रामीण दहशत में आ गए. डर के मारे गांव वालों ने भैंसों को भगाने के लिए जमकर पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए. ग्रामीणों ने बताया कि गांव से 10 किलोमीटर दूर सतपुड़ा रेंज है, जहां पहाड़ी पर ये जंगली भैंसे पाए जाते हैं.

जंगली भैसों के आते ही चलने लगे पटाखे

सबसे पहले इन जंगली भैसों को शाहपुर नाम के गांव में देखा गया, जहां यह जोड़ा मूंग के खेतों में घूम रहा था. इन विशालकाय जानवरों को देखते ही किसाने खेत छोड़कर भागने लगे क्योंकि ये भैंसे बेहद ताकतवर और खतरनाक होते हैं. इसके बाद तत्काल स्थानीय पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई. इस दौरान भैंसों के उत्पात से फसलों को नुकसान हो रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, जिससे भैंसे दूसरी दिशा में भागने लगे.

NARSINGHPUR SHAHPUR WILD BUFFALOES
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)

स्थानीय निवासी पृथ्वीराज ने बताया, '' पटाखों की आवाज के बाद भैंसे गन्ने के खेतों की ओर भागे. अब लोगों को इस बात का डर है कि कहीं यह गन्ने के खेत से निकलकर किसी पर हमला न कर दें.''

गर्मी में अक्सर गांव की ओर चले आते हैं वन्य जीव

वन्य प्राणी विशेषज्ञ मनीष कुलश्रेष्ठ ने कहा, '' जंगलों में कुछ जगहों पर गर्मी के मौसम में खाने पीने का संकट खड़ा हो जाता है. इसलिए ये जानवर जहां हरियाली और पानी दिखता है, वहीं का रुख अपना लेते हैं. हो सकता है इसी वजह से ये भैंसे नरसिंहपुर के शाहपुर गांव में पहुंच गए हों.''

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पहले भी हो चुकी हैं इस तरह की घटनाएं

यह पहला मौका नहीं है जब नरसिंहपुर जिले में जंगली भैंसे जंगल छोड़कर खेतों की तरफ आए हों. 2 साल पहले भी इसी तरह का एक जोड़ा जंगल से खेत की तरफ आ गया था. उस समय भी गांव में इसी तरह की दहशत थी और गर्मी के पूरे सीजन इन जानवरों का आतंक था. नरसिंहपुर जिले में पूरे साल खेतों में खेती होती है इसलिए यहां हरियाली के चलते कई जंगली जानवरों ने अपना स्थाई ठिकाना बना लिया है. यहां किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान जंगली सूअर करते हैं. लेकिन जंगली भैंसों के यहां आने से खतरा बढ़ गया है. वहीं, वन विभाग भी अब इनपर नजर बनाए हुए है.

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