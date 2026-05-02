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पचमढ़ी में एक और टाइगर की संदिग्ध मौत, इसे भी सामान्य मौत बताएगा सतपुड़ा प्रबंधन?

नहीं रुक रहा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला, पचमढ़ी रेंज में बाघ की मौत का मामला, जंगल के अंदर पहुंची टीमें

SATPURA TIGER DIED
पचमढ़ी में एक और टाइगर की संदिग्ध मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 2:00 PM IST

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पचमढ़ी. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा है. शनिवार को पचमढ़ी पूर्व रेंज के अंतर्गत आने वाले डहालिया-मुआर क्षेत्र में एक बाघ का शव मिला है. प्रारंभिक तौर पर बाघ के शिकार की जानकारी सामने आ रही है. इधर सुबह जानकारी लगते ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है.

जंगल के अंदर पहुंची वन विभाग की टीम

इस मामले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर एक बाघ का शव मिला है, जिसकी सूचना पर टीम मौके पर पहुंच गई है. घटना स्थल पर जांच की जा रही है. टीम के जंगल से बाहर आने पर ही सही जानकारी सामने आएगी. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पचमढ़ी और छिंदवाड़ा क्षेत्र से लगे जंगल में कुछ समय पूर्व एक बाघ का शिकार किया गया था. इस मामले में शिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया था.

पचमढ़ी में एक और टाइगर की संदिग्ध मौत (Etv Bharat)

ये मौत भी सामान्य मौत?

इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी लगातार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में शिकारियों की मौजूदगी और सुरक्षा कड़ी करने के लिए बार-बार निर्देश दे रहे थे. लेकिन प्रबंधन ने सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. हालांकि, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारी इस मामले को प्रारंभिक रूप में सामान्य मौत साबित करने की कोशिश में हैं, जैसे छिंदवाड़ा जिले की सीमा पर बाघ की मौत को पहले सामान्य मौत बताया गया था, लेकिन मामला शिकार का निकला.

सुरक्षा में कमी से जान गंवा चुके बाघ

  • सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के रावण नामक बाघ का 22 अगस्त 2025 में शिकार किया गया था. शिकारी तवा नदी के आसपास बाघ का पंजा काटकर ले गए थे. बाघ का शव नदी में किनारे बहकर आ गया था. बाघ का शिकार किस स्थान पर शिकारियों ने किया यह अधिकारी आज तक पता नहीं कर पाए. शिकारी का पता भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन नहीं लगा पाया. रावण के शिकारी आज भी खुले जंगल में घूम रहे हैं.
  • 21 जनवरी 2026 को सामान्य वन मंडल की सोनतलाई बीट में बाघिन की संदिग्ध मौत हुई, लेकिन वन अधिकारी अभी तक वैज्ञानिक पुष्टि नहीं कर पाए कि मौत किन करणों से हुई. उस दौरान जंगलों के आसपास शिकारियों की मौजूदगी बाघिन का शिकार होने की तरफ इशारा कर रही थी.
  • सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल में सितंबर 2025 में संदिग्ध शिकारी कैमरे में कैद हुए थे. चार कैमरे चोरी करके ले गए.
  • मई 2025 में बंदूकधारी शिकारियों ने सांभर का शिकार किया था. वनकर्मियों को बंदूक दिखाकर शिकारी भी भागे थे.
  • मार्च ही में पचमढ़ी की धूपगढ़ पहाड़ी क्षेत्र के पीछे सांगाखेड़ा गांव के पास कॉलर आईडी वाले बाघ का 24 दिन पुराना शव मिला था. शिकारियों द्वारा रेडियो कॉलर जलाकर नष्ट कर दी गई थी.

एसटीआर प्रबंधन नहीं संभाल पा रहा बाघ?

ऐसा कहा जा रहा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अपने बाघों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है. बाघों की मॉनिटरिंग में लगातार लापरवाही हो रही है. यही कारण है कि कभी शिकार तो कभी संदिग्ध परिस्थितियों में बाघों की मौत हो रही है. लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारी हर बार नया बहाना बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं. बाघ के शिकार होने पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. जंगल में दिख रहे वन्य प्राणियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो रही है.

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टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने क्या कहा?

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जनसंपर्क अधिकारी आशीष खोपरागड़े ने बताया, '' पचमढ़ी क्षेत्र में शेड्यूल 1 वन्यप्राणी संभवतः बाघ की मौत हुई है. टीम मौके पर पहुंची है. जंगल में टीम से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है. इस कारण पूरी जानकारी टीम के जंगल से बाहर आने पर ही मिल पाएगी.''

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