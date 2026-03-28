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प्लानिंग से योगीराज में लोगों को दिखाया गया था लाइव मर्डर, हिमाचल विधानसभा में यूपी के सीएम की तारीफ

विधायक सतपाल सत्ती ने कानून व्यवस्था को लेकर नसीहत दी. इसके साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया.

बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती
बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती (PIC CREDIT: HIMACHAL VIDHAN SABHA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 8:30 AM IST

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शिमला: शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के ग्यारहवें दिन अनुदान मांगों और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई. चर्चा के पहले दिन विपक्ष की ओर से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कटौती प्रस्ताव लाया गया था. चर्चा के दौरान भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश में कानून राज को लेकर सरकार पर जमकर बरसे. इस दौरान सतपाल सत्ती ने योगी मॉडल का जिक्र करते हुए राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को नसीहत दी. साथ ही उन्होंने सदन में धारा 118 के उलंघन का मुद्दा उठाया और सरकार के उच्च नौकरशाह पर भी गंभीर आरोप लगाए.

सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रदेश में धारा 118 का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. 274 बीघा जमीन ऐसे व्यक्ति के नाम पर ले ली गई जिसकी जमीन खरीदने की क्षमता और हैसियत ही नहीं थी. सत्ती ने बताया कि मामले में संबंधित DC ने SDM को जांच के आदेश दिए. इस पर SDM ने अपनी जांच में सभी नियमों का उल्लंघन पाया और ED से मामले की जांच करवाने को कहा, लेकिन राज्य सरकार ने ईडी को जांच नहीं सपेगी, क्योंकि इससे सरकार के एक उच्च नौकरशाह पर गाज गिरेगी. सत्ती ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के इसी उच्च नौकरशाह ने चंडीगढ़ में 1 करोड़ 30 लाख में 5 एकड़ जमीन खरीद ली. इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए.

सत्ती ने योगी मॉडल का जिक्र कर सरकार को दी नसीहत

सतपाल सती ने कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की. बाहुबली अतीक अहमद जिक्र करते हुए सतपाल सत्ती ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश के अंदर जिस बाहुबली की न्यायपालिका तक दहशत थी उसे योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया. सत्ती ने कहा कि एक रिक्शा चलाने वाला 15 हज़ार करोड़ का मालिक बन बैठा था. सत्ती ने कहा कि असल मायने में राजनीति यही है जहां अच्छे लोगों को संरक्षण हो और बदमाशों को सबक सिखाया जाए. एक व्यक्ति सुक्खू के कद का आया और उन्होंने फैसला किया कि 60 हत्याएं करने वाले अतीक अहमद का आतंक प्रदेश में नहीं रहेगा. पहली बार लोगों ने अतीक अहमद का लाइव मर्डर देखा होगा. इसके पीछे किसी न किसी की तैयारी रहेगी. सरेआम अतीक अहमद का मर्डर दिखाया गया. पहले से ही कैमरे और वीडियो लगाकर तैयारी कर ली गई थी. उसके केस सुनने की भी जज की हिम्मत नहीं होती थी.'

बदमाशों को सबक सीखाना मुख्यमंत्री का कर्तव्य

प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि प्रदेश की सीमा क्षेत्र में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. प्रदेश में गन कल्चर और नशे के व्यापार लगातार जड़ें फैला रहा है. सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की जरूरत है. सत्ती ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑडर को मजबूत करना सबसे पहले काम है. राज्य में अच्छे लोगों को संरक्षण देना और बदमाशों को सबक सीखाना मुख्यमंत्री की सबसे पहला कर्तव्य है. शिमला में सरकार के सलाहकार के बेटे पर हमला हो जाता है. राज्य में ऐसे सभी लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है.

कार्यकारी चीफ सेक्रेटरी और DGP लगाने पर सरकार पर तंज

इस दौरान सतपाल सिंह सती ने राज्य में कार्यकारी मुख्य सचिव और डीजीपी लगाने पर भी राज्य सरकार पर तंज कसा. ट्रेनी पॉलिसी के बहाने CM सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने चीफ सेक्रेटरी और DGP भी ट्रेनी लगाए हुए हैं. दो साल बाद पक्के होंगे लेकिन तब तक सरकार नहीं रहेगी.

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