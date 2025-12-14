ETV Bharat / state

कांग्रेस जगत प्रकाश नड्डा फोबिया से ग्रस्त, इसलिए तथ्यों से भाग रही है: सतपाल सत्ती

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए सतपाल सत्ती ने कहा कि, कांग्रेस अपनी विफलताएं छिपाने को कर रही है झूठा प्रलाप.

Satpal Satti Said Congress Suffers from Jagat Prakash Nadda Phobia
ऊना विधायक सतपाल सत्ती (@SatpalSinghSatti)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 5:29 PM IST

Updated : December 14, 2025 at 5:35 PM IST

शिमला: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं ऊना विधायक सतपाल सत्ती ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह 'जगत प्रकाश नड्डा फोबिया' की शिकार हो चुकी है. उन्होंने कहा कि, जेपी नड्डा के शिमला दौरे और उनके स्पष्ट एवं तथ्यपरक बयानों से कांग्रेस इतनी घबराई हुई है कि वह अब झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार का सहारा ले रही है.

कांग्रेस नहीं कर पाई पैसों का सही उपयोग: सतपाल सत्ती

सतपाल सत्ती ने कहा कि, "प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा यह कहना कि केंद्र सरकार ने आपदा के नाम पर हिमाचल को एक रुपया भी नहीं दिया, सरासर असत्य और जनता को गुमराह करने का प्रयास है. उन्होंने स्पष्ट किया कि, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत, पुनर्वास, बुनियादी ढांचा, सड़क, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास मदों में हजारों करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है, लेकिन कांग्रेस सरकार न तो इन पैसों का सही उपयोग कर पाई और न ही पारदर्शिता से इसका लेखा-जोखा जनता के सामने रख सकी."

'प्रक्रिया में है 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि'

सतपाल सत्ती ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रक्रिया में है और यह किसी राजनीतिक दबाव या बयानबाजी से नहीं, बल्कि नियमानुसार जारी की जाती है. कांग्रेस को पहले यह बताना चाहिए कि राज्य सरकार ने केंद्र को अब तक कितनी औपचारिक प्रस्ताव, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर भेजे हैं.

'कांग्रेस राज में प्रदेश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर'

उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस 'डबल इंजन सरकार' पर सवाल उठाने से पहले यह बताए कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्यों बद से बदतर हो गई. आज हिमाचल पर कर्ज का बोझ ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है, कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियां अटकी पड़ी हैं और विकास कार्य ठप हो चुके हैं. यह सब भाजपा नहीं, बल्कि कांग्रेस की नीतिगत विफलताओं का परिणाम है."

'कांग्रेस अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए केंद्र पर लगी रही आरोप'

सतपाल सत्ती ने कहा कि, "जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल की मिट्टी से जुड़े नेता हैं, जिन्होंने न केवल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष बार-बार हिमाचल के हितों, आपदा राहत और विशेष सहायता की आवाज मजबूती से उठाई है. कांग्रेस को यह बात पच नहीं रही, इसलिए वह नड्डा जी के हर दौरे को राजनीतिक बताकर बदनाम करने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व पर सौतेला व्यवहार का झूठा आरोप लगा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकार की वित्तीय बदहाली उसके अपने कुप्रबंधन, मुफ्त घोषणाओं और प्रशासनिक अराजकता का नतीजा है."

आपदा में कांग्रेस कर रही राजनीति: सतपाल सत्ती

सतपाल सत्ती ने कहा कि, आपदा के समय राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है. भाजपा और केंद्र सरकार हर परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी. कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वह बयानबाजी छोड़कर केंद्र से मिले सहयोग का सही उपयोग करे और प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने का ईमानदार प्रयास करे, क्योंकि अब हिमाचल की जनता झूठे आरोपों और खोखले दावों को भली-भांति पहचान चुकी है.

संपादक की पसंद

