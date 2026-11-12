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'छज्ज तां बोले, पर छानणी क्यों बोले', होशियार सिंह पर रायजादा का तंज, वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार

सतपाल रायजादा ने होशियार सिंह पर साधा निशाना ( ETV Bharat )

देहरा: 'भाजपा ने वोट चोरी और चंदा चोरी के साथ हिमाचल प्रदेश के 9 विधायकों को भी चोरी किया था. निर्दलीय विधायकों को पैसों के दम पर भाजपा में शामिल करवाया गया था.' ये आरोप कांग्रेस नेता, कांगड़ा जिला प्रभारी एवं पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने देहरा में होशियार सिंह की ओर से उपचुनाव में कांग्रेस पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का जवाब देते हुए लगाए हैं.

होशियार सिंह पर कसा तंज