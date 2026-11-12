'छज्ज तां बोले, पर छानणी क्यों बोले', होशियार सिंह पर रायजादा का तंज, वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार
पूर्व विधायक होशियार सिंह के आरोपों पर पूर्व कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा का तीखा हमला, भाजपा पर लगाए विधायक चोरी करने के आरोप.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 5:48 PM IST
देहरा: 'भाजपा ने वोट चोरी और चंदा चोरी के साथ हिमाचल प्रदेश के 9 विधायकों को भी चोरी किया था. निर्दलीय विधायकों को पैसों के दम पर भाजपा में शामिल करवाया गया था.' ये आरोप कांग्रेस नेता, कांगड़ा जिला प्रभारी एवं पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने देहरा में होशियार सिंह की ओर से उपचुनाव में कांग्रेस पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का जवाब देते हुए लगाए हैं.
होशियार सिंह पर कसा तंज
सतपाल रायजादा ने होशियार सिंह पर तंज कसते हुए कहा, "छज्ज तां बोले, पर छानणी क्यों बोले". उन्होंने सवाल उठाया कि जब होशियार सिंह निर्दलीय विधायक थे और भाजपा को समर्थन देना चाहते थे, तो उन्हें विधानसभा सदस्यता छोड़कर दोबारा चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? वह बिना सदस्यता छोड़े भी भाजपा को समर्थन दे सकते थे. रायजादा ने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आर्थिक लेन-देन हुआ था और होशियार सिंह को इसका जवाब देना चाहिए.
विधायक ऐच्छिक निधि को लेकर उठाए सवाल
पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने होशियार सिंह की ऐच्छिक निधि का जिक्र करते हुए दावा किया कि उन्हें 12 लाख रुपए की राशि मिली थी, जिसमें से सात लाख रुपए अपनी ही कंपनी के कर्मचारियों को बांटे गए. रायजादा ने इस राशि के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए. उन्होंने भाजपा पर राम मंदिर से जुड़ी सामग्री की चोरी के आरोप लगाने के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में भी वोट चोरी का आरोप लगाया.
कांगड़ा में 10 से 11 सीटों पर जीत का दावा
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रायजादा ने दावा किया कि कांग्रेस कांगड़ा जिले में 10 से 11 सीटों पर जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों से वह लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं. इस आधार पर उन्हें विश्वास है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहेगा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस की जीत 10 से 11 सीटों के बीच होगी, इससे कम नहीं.
कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना प्राथमिकता
कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी के सवाल पर रायजादा ने कहा कि सत्ता में रहने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं की सरकार से कई अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन सभी की उम्मीदें पूरी करना संभव नहीं होता. उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ कार्यकर्ताओं में मनमुटाव है, जिसे बातचीत के जरिए दूर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की असली ताकत हैं और देहरा में कांग्रेस की जीत में उनकी अहम भूमिका रही है. आगामी चुनाव में भी देहरा सीट पर जीत हासिल करने के लिए पार्टी पूरी मजबूती से काम करेगी.
सुक्खू सरकार की कार्यशैली की सराहना
सतपाल रायजादा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने स्पीति क्षेत्र की रॉयल्टी के मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश को अपने अधिकारों और संसाधनों के मामले में मजबूती मिली है. उन्होंने केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1600 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्रदेश को नहीं मिली.
हाईकमान तय करेगा चुनाव लड़ने का फैसला
विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर सतपाल रायजादा ने कहा कि वह पार्टी हाईकमान के फैसले के अनुसार काम करेंगे. अगर हाईकमान विधानसभा चुनाव लड़ने को कहेगा तो वह विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने को कहेगा तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे. संगठन की जिम्मेदारी मिलने पर भी वह पूरी निष्ठा से काम करेंगे. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है.