आखिर क्या बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं सतपाल रायजादा? राजनीति में बढ़ी हलचल
ऊना सदर से पूर्व विधायक सतपाल रायजादा जल्द ही बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं. उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है.
Published : December 9, 2025 at 2:52 PM IST|
Updated : December 9, 2025 at 5:43 PM IST
ऊना: हिमाचल कांग्रेस में फिर से मतभेद की खबरें सामने आ रही है. इस बार ऊना सदर से पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने सवालों का बम फोड़ा है. उन्होंने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के अपने ही मंत्री पर निशाना साधते हुए राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. रायजादा ने भाजपा विधायक सतपाल सत्ती को भी कठघरे में खड़ा किया है और दावा किया है कि वे जल्द ही कई "बड़े खुलासे" करने जा रहे हैं.
'आय का स्रोत नहीं.. फिर भी खर्च भारी-भरकम'
रायजादा ने अपनी ही पार्टी के एक मंत्री का नाम लिए बिना कहा, "मंत्री जी कहते फिर रहे हैं कि उनके पास कोई कारोबार, क्रशर, होटल या बड़ा आय स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी वे भारी-भरकम राजनीतिक और व्यक्तिगत खर्च चला रहे हैं. आप भी सत्तपाल सत्ती की भाषा बोल रहे हैं, जबकि तनख्वाह आपकी दो लाख के आसपास है. जब आय का कोई स्रोत नहीं है, तो चुनाव लड़ने और राजनीतिक गतिविधियों पर होने वाला करोड़ों का खर्च आखिर कहां से आता है? "
पत्रकारों से बातचीत के दौरान रायजादा ने कहा कि, वे उन नेताओं के खिलाफ पुख्ता दस्तावेज जुटा रहे हैं जिनकी कांग्रेस और भाजपा के बीच "जुगलबंदी" लंबे समय से चली आ रही है. उन्होंने दावा किया कि, जल्द ही वे मीडिया के सामने ऐसे कच्चे चिट्ठे खोलेंगे, जिनसे जनता के सामने कई नेताओं की "वास्तविक स्थिति" उजागर हो जाएगी.
भाजपा नेताओं पर मिलीभगत का आरोप
इसी कड़ी में रायजादा ने भाजपा के एक स्थानीय नेता पर हमला बोलते हुए कहा कि, उनकी दुकानें पहले ही सवालों के घेरे में हैं, पर कई भाजपा नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकार से दुकानें लेकर उन्हें सबलेट पर दे रखा है, जो सीधे-सीधे सरकारी नियमों का उल्लंघन और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है. उन्होंने कहा कि, इस पूरे मामले से संबंधित रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है और इसे मंत्री के सामने रखा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि मंत्री कार्रवाई करते हैं या नहीं.
आशु पुरी पर सवाल उठाना शर्मनाक
सत्तपाल रायजादा ने हाल ही में गोलीकांड में मारे गए आशु पुरी का भी जिक्र किया. रायजादा ने भाजपा विधायक सतपाल सत्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि, आशु पुरी पर खनन माफिया जैसे आरोप लगाना राजनीतिक द्वेष और बदनामी की कोशिश है. उन्होंने कहा कि, आशु पुरी ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए लगातार काम किया है. रायजादा ने कहा कि, आशु पुरी जैसे समाजसेवी पर उंगली उठाना शर्मनाक है और वे उन सभी नेताओं को बेनकाब करेंगे, जिन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए आशु पुरी की छवि खराब करने की कोशिश की है.
अब राजनीतिक हलकों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि, आखिर सतपाल रायजादा कौन सा बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं? रायजादा के दावों और उनके संकेतों से साफ है कि आने वाले दिनों में ऊना और प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ सकता है. खासकर तब जब प्रदेश की कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को अपने तीन साल पूरे करने जा रही है.
